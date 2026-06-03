Икономическите страхове оцветиха в червено европейските борсови индекси

Основните европейски борсови индекси приключиха сесията със спадове на фона на страховете около икономиката на Европейския съюз (ЕС).

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 се понижи с 0,54 на сто до 621,96 пункта.

Германският индекс DAX отчете спад от 1,24% до 24 811,63 пункта.

Френският измерител CAC записа понижение от 0,71% до 8150,42 пункта.

Британският показател FTSE изтри 0,4% от стойността си, смъквайки се до ниво от 10 332,3 пункта.

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) понижи днес прогнозата си за настоящата година за икономическия растеж на държавите по света, в които инвестира, като посочи, че рязкото покачване на цените на енергията, предизвикано от войната в Близкия изток, е засегнало Европа по-силно, отколкото САЩ.

ЕБВР очаква общият икономически растеж за регионите по света, в които инвестира, обхващащ над 35 държави, да се забави до 3,1% през 2026 г. спрямо ръст от 3,4% през предходната година.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 3 юни.

Междувременно настроенията в германската автомобилна индустрия се подобряват леко през май, въпреки че секторът остава притиснат заради геополитическата несигурност и американските мита. Индексът на бизнес климата в автомобилната индустрия в Германия се е повишил до минус 20,8 пункта през май спрямо минус 23,5 пункта през април.

Трейдърите обърнаха внимание и на анализа за доверието в сектора на услугите в еврозоната, което се подобрява неочаквано леко през май. Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) за сектора на услугите расте с 0,1 пункта до 47,7 пункта.

Основна тема сред пазарите беше решението на администрацията на американския президент Доналд Тръмп да предложи допълнителни мита от 10% и 12,5% върху вноса от 60 държави и съюзи, след като установи, че те не полагат достатъчно усилия за ограничаване на търговията със стоки, произведени с принудителен труд. Предложението предвижда 10-процентни мита върху вноса от Канада, Европейския съюз, Великобритания, Мексико, Индонезия, Малайзия, Тайван, Пакистан, Бангладеш, Камбоджа, Аржентина, Еквадор, Ел Салвадор и Гватемала. За останалите 45 държави е предвиден налог от 12,5%.

Акциите на ASML поскъпнаха с 0,69%, а тези на SAP поевтиняха с 4,25 на сто, след като Европейската комисия (ЕК) представи мащабен план за разширяване на вътрешните си технологични вериги за доставки, като целта е по-голяма независимост от САЩ и Азия в областта на полупроводниците, изкуствения интелект и изчислителните облаци.