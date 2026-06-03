Страхът от икономическите отражения от конфликта в Близкия изток помрачи Wall Street

Борсовите индекси на Wall Street приключиха сесията с понижения, като S&P 500 прекъсна деветдневната си положителна серия, тъй като цените на петрола и доходността по държавните облигации се повишиха на фона на опасенията, че конфликтът между САЩ и Иран може да продължи да ускорява инфлацията, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижи с 620 пункта, или с 1,21%, до ниво от 50 687,07 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчете спад от 0,74% до 7553,68 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite записа понижение от 0,89% до 26 853,98 пункта.

Във фокуса на инвеститорите попадна новата „Бежова книга“ на Федералния резерв на САЩ, според която регулаторът вижда, че заетостта остава стабилна през последните седмици, докато инфлацията продължава да се ускорява в голяма част от страната, водена главно от въздействието на войната в Близкия изток върху цените на енергията.

Скокът в цените на енергията от началото на войната с Иран предизвика опасения относно инфлацията, което накара повече представители на Фед да твърдят, че трябва да запазят всички опции на масата, включително по-строга парична политика. Въпреки това много от тях заявиха, че лихвените проценти засега остават в добра поз

Цените на петрола се повишиха след новите удари на САЩ и Иран. Фючърсите върху американския лек петрол West Texas Intermediate поскъпнаха с 2,41% до 96,02 долара за барел, докато цената на сорт Брент нарасна с 1,89% до 97,81 долара за барел.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 3 юни.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, че Иран се е съгласил да не притежава ядрени оръжия, но добави, че „те могат да променят решението си“. Коментарите на президента следва ескалацията на конфликта, което отново тласна цените на петрола нагоре.

Късно във вторник армията на Кувейт обяви, че системите за противовъздушна отбрана на страната „прехващат враждебни цели“. Централното командване на САЩ по-късно заяви , че американските сили са свалили ирански балистични ракети и дронове.

Акциите на Nvidia поевтиняха с над 3,5%, докато тези на Microsoft изтриха окол 3,1% от стойността си. Цената на книжата на Amazon се понижи с 2,5 на сто.

В полезрението на пазарите попаднаха и данните за активността в сектора на услугите в САЩ, която се ускорява през май. Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) в сектора на услугите се повиши до 54,5 пункта през май спрямо 53,6 пункта през април. Очакванията на икономисти, анкетирани от Ройтерс, бяха за ръст до 53,8 пункта.

Доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се повиши съответно до 4,489% и 4,988 на сто.

Доларовият индекс напредна с 0,31% до 99,52 пункта.

Цената на златото се понижи с 1,15% до 4467,97 долара за тройунция.