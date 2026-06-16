Цената на петрола е напът да запише най-дългата си серия от спадове през тази година, след като споразумението между САЩ и Иран за повторното отваряне на Ормузкия проток повиши очакванията за възстановяване на доставките, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,59% до 82,68 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,43% до 80,4 долара за барел.

Временното споразумение трябва да бъде подписано от двете страни в Швейцария в петък, въпреки че Вашингтон и Техеран все още не са публикували текста на меморандума.

Както Morgan Stanley, така и Goldman Sachs Group понижиха прогнозите си за цените през следващите тримесечия. Goldman Sachs вече предполага, че износът от Персийския залив ще достигне нивата отпреди войната до края на юли - с един месец по-рано от предишните очаквания.

Спадът на цената на петрола до най-ниските нива от началото на март заличи по-голямата част от поскъпването, наблюдавано по време на конфликта. Това намалява инфлационния натиск точно когато Федералният резерв на САЩ трябва да вземе решението си за лихвените проценти тази седмица.

Въпреки това остават много въпроси относно изпълнението на временното споразумение. Сред тях са безопасността на корабоплаването, оперативните правила и дали самият проток, през който преди войната преминаваше около една пета от световните доставки на петрол, действително ще остане без такси.

Липсата на подробности кара пазара да бъде предпазлив. Енергийни представители от Персийския залив съобщават за множество запитвания от купувачи дали суровият петрол отново ще може да преминава през протока. Корабни компании и търговци също заявяват, че се нуждаят от повече яснота, преди да насочат кораби по този маршрут.

Въпреки това Morgan Stanley прогнозира, че след споразумението средната цена на Брента за периода юли-септември ще бъде 90 долара за барел вместо предишната прогноза от 100 долара. Очакванията за четвъртото тримесечие бяха намалени с 15 долара до 80 долара за барел.

Според тях 50% от производството ще бъде възстановено до септември, а 80% - до декември.

В Goldman Sachs анализаторите очакват Брентът да се търгува средно по 80 долара за барел през четвъртото тримесечие или с 10 долара по-малко от предишната им прогноза.

Допълнителна информация се очаква в сряда, когато Международната агенция по енергетика (МАЕ) ще публикува месечния си анализ за перспективите пред пазара. Базираната в Париж организация консултира големите икономики по енергийна политика и координираше освобождаването на стратегически петролни резерви по време на войната.

Според данни, публикувани в понеделник, аварийният стратегически резерв от суров петрол на САЩ е спаднал до най-ниското си ниво от 1983 г. насам.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.