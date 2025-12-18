Лагард: Икономиката на еврозоната показа устойчивост и растежът ще продължи

„Икономиката на еврозоната показа устойчивост, нараствайки с 0,3% през третото тримесечие, главно в резултат на по-силно потребление и инвестиции". Това заяви председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард пред журналисти след заседанието на базираната във Франкфурт финансова институция, малко след като бе решено лихвите в региона да останат без промяна.

Така в четвъртък лихвените проценти по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение останаха без промяна съответно на равнища от 2%, 2,15% и 2,4%, както очакваха всички икономисти и инвеститори.

По думите на Лагард износът също се е увеличил, със значителен принос от химическата промишленост.

"Секторната структура на растежа беше доминирана от услугите, особено в сектора на информацията и комуникациите, докато активността в индустрията и строителството остана непроменена. Този модел на растеж, воден от услугите, вероятно ще продължи и в близко бъдеще“, посочи тя.

Икономиката

„Инвестициите, въз основа на проучванията, които провеждаме, в голяма степен се дължат на развитието на изкуствения интелект (AI). А изкуственият интелект има много измерения, но със сигурност изчислителният капацитет, телекомуникациите и допълнителните инвестиции в нематериални активи, повече отколкото в материални капиталови разходи, са характерни за това, което наблюдаваме в момента“, каза Лагард.

По думите на централния банкер икономиката се възползва и от стабилния пазар на труда. Безработицата, на ниво от 6,4% през октомври, е близо до историческия си минимум, а заетостта е нараснала с 0,2% през третото тримесечие. В същото време търсенето на труд е продължило да се охлажда, като коефициентът на свободните работни места е достигнал най-ниското си равнище от началото на пандемията от Covid-19.

„Според прогнозите на експертите вътрешното търсене ще бъде основният двигател на растежа през следващите години. Реалните доходи ще продължат да нарастват, а нормата на спестяване постепенно ще намалява от все още високите си нива, подкрепяйки потреблението. Бизнес инвестициите и значителните държавни разходи за инфраструктура и отбрана също ще засилват икономиката. Въпреки това, предизвикателната среда за световната търговия вероятно ще продължи да оказва негативно влияние върху растежа в еврозоната през тази и следващата година“, предупреди председателят на ЕЦБ.

Тя подчерта спешната необходимост от укрепване на еврозоната и нейната икономика в настоящия геополитически контекст.

Инфлацията

Годишната инфлация се движи в тесен диапазон от пролетта насам и остана на ниво от 2,1% през ноември, заяви централният банкер. Очаква се инфлацията да намалее в краткосрочен план, главно защото предишните увеличения на цените на енергията ще отпаднат от годишните темпове. Експертите очакват тя да остане средно под 2% през 2026 и 2027 г. След това инфлацията би трябвало да се върне към целта през 2028 г.

Повечето измерители на дългосрочните инфлационни очаквания продължават да се задържат около 2%, подкрепяйки стабилизирането на инфлацията около целта, отбеляза още Кристин Лагард.

„Днес потвърдихме, че се намираме в добра позиция, което не означава, че сме статични. Решението за запазване на лихвените проценти обаче беше взето единодушно“, посочи тя.

„Имаше и единодушно мнение, че всички възможни опции трябва да останат на масата и че ще продължим да прилагаме подход, основан на данните и вземането на решения на всяко заседание поотделно, без предварително определен лихвен път и без фиксирана дата за какъвто и да е ход“, каза тя.

Оценка на рисковете

„Въпреки че търговското напрежение отслабна, все още нестабилната международна среда може да наруши веригите за доставки, да ограничи износа и да натежи върху потреблението и инвестициите. Влошаване на настроенията на световните финансови пазари може да доведе до по-строги условия за финансиране, по-голяма склонност към избягване на риска и по-слаб растеж", коментира Лагард..

По думите ú „войната на Русия срещу Украйна остава основен източник на несигурност. От друга страна, планираните разходи за отбрана и инфраструктура, заедно с реформи, повишаващи производителността, могат да стимулират растежа повече от очакваното. Подобрение на доверието би могло да насърчи частните разходи“.

Според Лагард перспективите пред инфлацията остават по-несигурни от обичайното поради все още нестабилната международна среда.

„Всички сме силно внимателни към несигурността, независимо дали тя е свързана с геополитиката, с търговските потоци от държави със свръхкапацитет или по-специално с това, което се случва по границите на Европа. Знам, че всички биха искали някакви предварителни насоки, но при настоящата ситуация и степента на несигурност, пред която сме изправени, просто не можем да ги предоставим“, каза още тя.