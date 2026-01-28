Светът на Кристин Лагард беше преобърнат от твърдата политика

Независимостта на централните банки е тема, която изскочи от прашните коридори на академичните среди и зае централно място заради атаките на американския президент Доналд Тръмп срещу Федералния резерв. Западните колеги на Джером Пауъл се сплотиха в негова защита. Те се опасяват, че враждебно овладяване на Фед би дестабилизирало пазарите, би повишило цената на американския дълг и би породило съмнения дали САЩ ще осигуряват доларова ликвидност в чужбина при бъдеща криза, пише Лайънел Лорън за Bloomberg.

Но има и нещо друго, което тревожи централните банкери: дали собствената им свобода от политическа намеса може да бъде запазена в един „тръмпизиран“ свят. Вместо просто да се оплакват, те трябва да са готови да защитават и обсъждат своите политики в този толкова напрегнат исторически момент.

Битката е особено значима в еврозоната, където екипът на Кристин Лагард в Европейската централна банка (ЕЦБ) е под натиск в нова епоха на твърда сила, въведена от постоянните заплахи на американския президент за търговски мита и други мерки. На този фон политиката понякога ще има предимство пред монетарните дела. Необходимостта от съживяване на вялата икономика на континента се споделя както от уязвимите центристи, така и от набиращите сила популисти. Френската крайна десница RN иска масивни стимули от ЕЦБ, за да се облекчат бюджетните проблеми на страната.

И макар че европейската гордост нараства всеки път, когато голям мениджър на активи говори за намаляване на експозицията към доларови активи заради риска „Тръмп“, това също така повишава стойността на еврото, което притиска и без това затруднените континентални износители. Неизбежно е политическите лидери да търсят уверения как подобни въпроси се адресират.

Използването на трудностите на Пауъл като повод за „затваряне на редиците“ има своите граници - и не само защото намесата на чуждестранни централни банкери във вътрешната политика на САЩ може да предизвика упреци от собствените им правителства. Яростната защита на независимостта може да започне да звучи като съпротива срещу критика или отчетност в момент, когато именно те са по-нужни от всякога.

Компромисите в паричната политика ще стават все по-трудни в свят, в който комбинираният публичен дълг се доближава до 100% от брутния вътрешен продукт (БВП), а политиката се оформя от все по-несъвместими искания за повече социални разходи, по-ниски разходи за работодателите и финансиране на превъоръжаването.

Не помага и фактът, че централните банкери упражняват все по-голяма „неизбираема власт“, както се изрази Пол Тъкър, бивш заместник-председател на Английската централна банка (АЦБ). Поредицата от кризи значително разшири инструментариума и балансите на ЕЦБ и други институции. Институцията на Лагард вече обмисля централно издадено дигитално евро. Повече надзор и дебати изглеждат неизбежни.

Новата, по-опасна епоха изисква нови начини за тълкуване на старите задължения и цели. В случая на ЕЦБ, целта за 2% инфлация - и дори приемането на ниво под 1% във Франция - може да не работи за регионална икономика, лишена от растеж и затруднена да намери трилионите евро, необходими за инвестиции в отбрана, технологии и енергетика. Разхлабването на паричната политика с цел насърчаване на заетостта може да е по-разумният начин за противодействие на популистката вълна в Европа.

„Централните банки трябва да разполагат с повече свобода на преценка и по-малко тесен фокус върху ценовата стабилност“, казва икономистът Марсел Фрацшер.

Макар да има достатъчно доказателства, че протакането от страна на националните правителства е основната причина стратегията на Марио Драги за европейска конкурентоспособност да е блокирана още на стартовата линия, според икономиста Никола Гьоцман борците с инфлацията в ЕЦБ трябва да поемат част от вината за слабото търсене във Франция и Германия. Както пише списание New Yorker: „Има ли значение, ако за един красив момент във времето инфлацията се задържи на ниво от 2%, ако Гренландия бъде загубена?“

Вместо да се вкопчват в съпротивата срещу т.нар. „фискална доминация“ - когато централните банкери нямат избор, освен да се подчинят на нуждите на държавните финанси - независимостта на централните банки може да бъде подсилена чрез по-прозрачна координация с фискалните власти. „Ако искаме нещата да останат същите, те ще трябва да се променят“, както пише Джузепе ди Лампедуза в „Леопардът“.

Ако централните банки ще имат нови роли, включително наблюдение на дигитални портфейли и на начина, по който средствата в тях се харчат, те трябва да имат и нова форма на отчетност. Една идея на Ерик Моне, преподавател в Paris School of Economics, е Европа да създаде нещо подобно на Американската бюджетна служба към Конгреса, която предоставя бюджетна и икономическа информация на американските законодатели.

За да е ясно, това не е същото като открития контрол, изискван от администрацията на Тръмп, нито означава пренебрегване на неговите грозни тактики на сплашване. Никой не иска връщане към финансовите институции от 70-те години - период, известен като „Голямата инфлация“. И все пак, както отбеляза още през 2021 г. бившият член на Управителния съвет на ЕЦБ Отмар Исинг, „централните банки не са всемогъщи и те трябва да проявяват чувство за смирение“.