Държавата планира още 300 млн. лева дълг

Министерство на финансите преотваря за шести път емисия ДЦК със срочност седем години с фиксиран лихвен процент от 3,25%

15:55 | 04.09.25 г. 2
Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Investor Media Group
Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Investor Media Group

Българска народна банка (БНБ) ще проведе на 15 септември аукцион за продажба на седемгодишни лихвоносни съкровищни облигации (2556-дневни) от отворен тип с фиксиран годишен лихвен процент 3,25% с падеж 29 януари 2032 г., съобщи централната банка.

Министерство на финансите преотваря за шести път емисията ДЦК, като номиналната стойност на предложеното количество е 300 млн. лева.

Източник: БНБ Източник: БНБ

Това е 11-ият за тази година аукцион, след като финансовото ведомство възобнови емисионната си активност на вътрешния пазар след повече от едногодишно отсъствие.

По решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 към 50 от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид, че Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 400 25 210 от 29 януари 2025 г.

Финансовото ведомство си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени, поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

Investor.bg припомня, че предвиденият таван за нов дълг в бюджета е 11,7 млрд. лв., като реално необходимата сума вероятно ще достигне 9,5 млрд. лв., при условие че дефицитът не се окаже по-голям от заложените 5,8 млрд. лв.

От началото на годината досега са пласирани 2,4 млрд. лева за вътрешен дълг на България.

Последна актуализация: 15:56 | 04.09.25 г.
аукцион ДЦК държавни облигации БНБ Министерство на финансите вътрешен дълг икономика на България
2
rate up comment 2 rate down comment 0
promo
преди 12 минути
управляващите пр@$ета вземат парите, народа го плаща...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 2 rate down comment 0
khao
преди 18 минути
така като го напишете все едни ние всички ще взимаме дълг, а дълга всъщност го взима ОПГ герб-ново начало и ще бъде откраднат до последно!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
