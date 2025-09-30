САЩ са на ръба от спиране на работата на правителството

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че според него правителството на САЩ е напът да спре работата си, опитвайки се да хвърли вината върху демократите един ден преди изтичането на федералното финансиране, предава Bloomberg.

„Мисля, че се насочваме към спиране на работата, тъй като демократите не правят правилното нещо“, заяви Ванс в понеделник след среща с лидерите на Конгреса в Белия дом. „Надявам се да променят мнението си, но ще видим.“

Президентът Доналд Тръмп се срещна с лидерите на демократите и републиканците в Конгреса по-малко от 36 часа преди крайния срок за спиране на работата на правителството на 1 октомври. Двете страни не се приближиха до решение на исканията на демократите за удължаване на субсидиите за здравеопазване и отмяна на съкращенията на финансирането на Medicaid, включени в подписания от Тръмп данъчен закон, приет по-рано тази година.

„Все още има големи различия между нас“, заяви лидерът на демократите в Сената Чък Шумър след срещата.

В Капитолия обаче Шумър предложи демократите да се споразумеят по някои от своите приоритети, а именно удължаване на субсидиите за премиите по Закона за достъпно здравеопазване и спиране на Белия дом да използва ускорени и едностранни процедури за отмяна на федерални средства. Той обаче отхвърли възможността да бъде приет временният законопроект на Републиканската партия, без да се предприемат конкретни действия по отношение на кредитите по здравното застраховане, като отбеляза, че милиони американци скоро ще получат уведомления за огромно увеличение на премиите.

„Всичко е в ръцете на президента“, заяви Шумър.

Лидерът на републиканското мнозинство в Сената Джон Тюн заяви, че отказът на демократите да одобрят краткосрочен законопроект за разходите, който да позволи на правителството да продължи да функционира до 21 ноември, е равносилен на „вземане на заложници“, но добави, че ще проведе разговори с демократите, след като се справи с най-спешния краен срок за финансирането.

Ванс заяви, че демократите заемат някои позиции, които президентът смята за „разумни“. Вицепрезидентът спомена финансирането на здравеопазването в селските райони като една от възможните области за компромис.

Въпреки републиканското мнозинство в Сената лидерите на Републиканската партия се нуждаят от гласовете на най-малко осем демократи, за да преодолеят процедурните пречки и опозицията на поне един републикански сенатор – Ранд Пол от Кентъки.

Спирането на работата би забавило публикуването на ключови икономически показатели – включително месечния доклад за заетостта, който е насрочен за петък – и би довело до поне временно съкращение на стотици хиляди федерални служители, докато други държавни служители са принудени да работят без заплата, за да продължат да предоставят основни услуги.

Американските акции ограничиха ценовите си ръстове, след като в понеделник сутринта Бюрото по трудова статистика обяви, че планира да не публикува икономически данни по време на евентуално затваряне.

Тръмп заплаши, че ще уволни масово федералните служители, ако правителството бъде затворено, утежнявайки въздействието върху икономиката. Исторически погледнато, уволнените служители се връщат на работа, когато правителството отвори отново, и получават заплатите си за изгубеното време. Въпреки заплахите на Тръмп плановете за затваряне на агенциите досега не споменават нищо за планирани уволнения.

Ванс заяви пред репортери, че „основните услуги“ ще продължат да функционират по време на всяко затваряне.

Спирането на работата би било първото от 2018-2019 г., когато финансирането на правителството беше преустановено за пет седмици, включително на Нова година, по време на първия мандат на Тръмп.

Лидерът на малцинството в Камарата на представителите Хаким Джефрис заяви пред репортери в понеделник, че демократите няма да приемат само обещания за бъдещо сътрудничество по политиката в областта на здравеопазването в замяна на гласовете си сега за краткосрочен законопроект за разходите, който да позволи на правителството да продължи да функционира.

„Никой не може да се довери на думите им по отношение на здравеопазването“, каза той, като посочи, че републиканците се опитват от повече от десетилетие да отменят Obamacare. „Американците знаят, че това би било неразумно.“

Демократите искат да похарчат 350 млрд. долара, за да удължат завинаги данъчните облекчения по Obamacare за средната класа, за да се избегне скок на премиите на 1 януари. Те искат също така законопроектът да отмени съкращенията на Medicaid в гигантския данъчен законопроект на Тръмп, включително новите изисквания за работа и мерките срещу счетоводната уловка, която позволява на щатите да увеличат ставките за възстановяване на разходите по Medicaid. Те искат също така да отменят съкращенията в медицинските изследвания и да попречат на Белия дом да се откажат от вече приети бюджетни кредити.