Външният дълг на България расте с повече от 20% до близо 54 млрд. евро през август

Брутният външен дълг (частен и държавен) на България към края на август 2025 г. е нараснал 20,2% (9,015 млрд. евро) на годишна база до 53,606 млрд. евро.

Така той се равнява на 47,7% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната, което е с 5,1 процентни пункта повече спрямо година по-рано, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

Към 31 август краткосрочните задължения са за повече от 8,700 млрд. евро и се повишават с 503,3 млн. евро (6,1%) за година.

Дългосрочните задължения в края на август възлизат на 44,905 млрд. евро, като нарастват с 8,512 млрд. евро (23,4%) на годишна база.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление е 17,686 млрд. евро и спрямо края на август 2024 г. нараства със 7,444 млрд. евро (72,7%). От БНБ напомнят, че той е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 33% към 31 август 2025 г., при 23% преди година.

Външните задължения на централната банка са 1,939 млрд. евро и нарастват с 18 млн. евро (0,9%) спрямо края на август миналата година.

Външните задължения на сектор Други парично-финансови институции (банки и фондове на паричния пазар) достигат 7,612 млрд. евро. Те се повишават за година с 1,132 млрд. евро (17,5%).

Външните задължения на бизнеса и домакинствата са повече от 13,595 млрд. евро и нарастват на годишна база с 849,1 млн. евро (6,7%).

По данни на централната банка вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 12,772 млрд. евро, което е с 429,3 млн. евро (3,3%) по-малко спрямо края на август 2024 г.