Търговският дефицит на България расте с повече от 35% за година към края на ноември

Търговският дефицит на България през ноември миналата година се увеличава с 35,42% до 1,059 млрд. евро при дефицит от 782,3 млн. евро година по-рано. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

За периода от януари до ноември 2025 г. търговският недостиг достига 8,175 млрд. евро при дефицит от 4,330 млрд. евро за единайсетте месеца на 2024 г., което е ръст с близо 88,80%.

Износът на български стоки е 3,573 млрд. евро за ноември 2025 г., като намалява с 82,5 млн. евро (2,3%) на годишна база.

За единайсет месеца той възлиза на 38,945 млрд. евро при спад с 1,475 млрд. евро (3,6%) в сравнение със същия период на 2024 г.

В централната банка отчитат, че износът за януари – ноември 2024 г. нараства на годишна база с 0,4%.

В БНБ изчисляват, че вносът на стоки за ноември миналата година е 4,632 млрд. евро, като нараства със 195 млн. евро (4,4%) спрямо ноември 2024 г. За единайсет месеца той е над 47,120 млрд. евро, като се увеличава с 2,369 млрд. евро (5,3%) за година.

За сравнение, вносът от януари до ноември 2024 г. нараства на годишна база с 2,5%.

В централната банка отчитат, че салдото по услугите е на плюс с 624,1 млн. евро при положително салдо от 611,2 млн. евро за ноември 2024 г. За единадесетте месеца на миналата година то е на положителна територия със 7,744 млрд. евро, като отчита положителна стойност от 7,495 млрд. евро за същия период на 2024 г.

Текущата и капиталова сметка е на минус с 662 млн. евро при дефицит от 310 млн. евро за ноември 2024 г. От януари до ноември миналата година тя е на минус с 3,936 млрд. евро при положително салдо от 668,2 млн. евро година по-рано.

Източник: БНБ

Салдото по текущата сметка отчита спад с 1,114 млрд. евро, след като през ноември 2024 г. също имаше отрицателна стойност от 415,7 млн. евро. За януари – ноември 2025 г. то е на минус с 5,167 млрд. евро при отрицателно салдо от 808,4 млн. евро за същия период година по-рано.

Капиталовата сметка е на плюс с 452 млн. евро при излишък от 105,7 млн. евро за ноември 2024 г. От януари до ноември тя излиза на положителна територия с 1,230 млрд. евро, при излишък от 1,476 млрд. евро за единайсетте месеца на 2024 г.

Финансовата сметка за ноември 2025 г. е на минус с 1,025 млрд. евро при отрицателна стойност от 727,1 млн. евро за ноември 2024 г. За януари – ноември 2025 г. тя също е на отрицателна територия с 6,266 млрд. евро, при отрицателна стойност от 1,059 млрд. евро за същия период на 2024 г.

Източник: БНБ

Преките инвестиции – активи нарастват с 35,7 млн. евро при ръст от 80,1 млн. евро за ноември 2024 г. От януари до ноември 2025 г. те се повишават с 1,357 млрд. евро при нарастване с 1,023 млрд. евро за същия период на 2024 г.

Преките инвестиции – пасиви през ноември миналата година се увеличават с 431,2 млн. евро при ръст с 292,5 млн. евро година по-рано. За единайсетте месеца на миналата година те са с 3,927 млрд. евро повече, при нарастване с 2,993 млрд. евро за януари – ноември 2024 г.

Резервните активи на БНБ се понижават със 113,1 млн. евро през ноември, при спад със 136,1 млн. евро година по-рано. От януари до ноември те са с 2,062 млрд. евро по-малко при намаление с 3,174 млрд. евро за същия период на 2024 г.