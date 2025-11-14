Биткойнът е в мечи пазар след нова порция ударно поевтиняване

Цената на биткойна потъна дълбоко под 100 хил. долара в петък, повлечена от нова вълна на бягство от риска и разпродажби при технологичните акции, които отново разбуниха духовете на Wall Street, съобщава Bloomberg.

Минути преди 10:30 ч. най-старата криптовалута поевтинява с 6,3% за денонощието до 96 879 долара, засилвайки пониженията от по-рано, които изтриха над 450 млрд. долара от стойността ѝ от началото на октомври насам. Доскоро надеждни източници на подкрепа като големите инвестиционни фондове и корпоративните трезори се отдръпнаха, взимайки със себе си ключов елемент от тазгодишното рали и предизвиквайки нова фаза на пазарна волатилност.

Според анализатори на 10x Research криптопазарът е навлязъл в потвърден „мечи“ режим. Компанията посочва отслабващите капиталови потоци към борсово търгуваните фондове (ETF-и), продължаващите продажби на дългосрочните притежатели и намаленото участие от страна на купувачите на дребно.

От 10x Research посочват, че следващото ключово ниво за цената ще е 93 хил. долара.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

„Биткойнът вече беше подложен на натиск от интензивни спот продажби и хеджираща корпоративна активност, като трейдърите почти изцяло избягваха алткойните“, коментира Джейк Островскис, ръководител на извънборсовата търговия в Wintermute. „Когато специфичните за криптовалутите наративи отслабват, корелациите с традиционните активи се увеличават. Това стои зад днешното движение“, посочва още той.

Поевтиняването се случва на фона на подновена волатилност на световните пазари. Краткото рали на американските акции по-рано тази седмица, предизвикано от облекчението след края на блокадата на администрацията в САЩ, отшумя. След като бе отложено публикуването на ключови икономически данни, трейдърите трябва да преценят сами дали Федералният резерв може да оправдае намаляване на лихвените проценти в близко бъдеще, което добавя нов натиск върху активи като криптовалути и технологични акции.

„Настоящата разпродажба е напълно в корелация с други рискови активи, но магнитудът в криптосектора е по-голям, като се има предвид по-високата волатилност“, коментира Макс Гокман, заместник-главен информационен директор на Franklin Templeton Investment Solutions. Според него част от рисковете за криптовалутите ще останат, докато няма по-широко институционално участие отвъд биткойна и етера.

Някои от най-острите проблеми се проявяват при акциите, свързани с криптовалутите. Книжата на Strategy Inc., предпочитана алтернатива за експозиция към биткойна сред инвеститорите на дребно, поевтиняха през последните седмици. Някога значителната премия на акциите спрямо стойността на активите в резерв почти изчезна, изтривайки инвеститорски капитал за милиарди долари.

В същото време стана ясно, че инвеститорите са изтеглили почти 900 млн. долара от фондовете, инвестиращи директно в биткойна. Борсово търгуваните фондове, инвестиращи в биткойна, отчитат нетен отлив на капитал от около 870 млн. долара в четвъртък – вторият по големина дневен отлив от дебюта им в началото на 2024 г.

Дневният нетен капиталов поток към и от листнатите в САЩ спот биткойн борсово търгувани фондове. Графика: Bloomberg LP

Цената на биткойна остава с около 5% по-висока за годината и с над 40% нагоре от изборите в САЩ през 2024 г. Но инерцията се забави рязко и институционалният интерес изглежда намалява. По-значителното понижение започна в началото на октомври след ликвидации за 19 млрд. долара на 10 октомври, които доведоха на свой ред до изтриването на над 1 трлн. долара от пазарната капитализация на всички криптовалути, показват данни на CoinGecko. Ликвидациите продължават и за изминалите 24 часа са били изтрити залози с ливъридж за над 1 млрд. долара.

Прогнозирането на дъно като цяло е несигурно, но от 10х използват като основа скорошната история на криптопазара, за да определят риска. Мечите пазари от лятото на 2024 г. и началото на 2025 г. доведоха до загуби от 30% до 40%. В момента биткойнът е с 20% по-евтин спрямо пика си от тази година, като засега няма много знаци за устойчиво възстановяване.

„Вече не се усеща миризмата на мечи пазар – биткойнът и повечето свързани с криптовалутите активи са на мечи пазар“, подчертават от 10х в бележка до клиентите си. Компанията посочва, че биткойнът остава под дългосрочната си пълзяща средна – сигнал за отслабваща ценова инерция.