Нови ценови понижения потопиха биткойна до 7-месечно дъно

Големият крах на цените на криптовалутите тази година влезе в нова фаза в сряда, след като биткойнът потъна до най-ниското си равнище от седем месеца насам, увеличавайки разпродажбите, които изтриха над 1 трлн. долара от пазара на дигитални активи.

Най-старата криптовалута стигна стойност от 88 522 долара, преди да се възстанови до известна степен в четвъртък. Последните понижения засегнаха както малки, така и големи инвеститори.

Възстановяването започна след отчета на Nvidia, който съдържаше силна прогноза за приходите, помагайки да се оборят опасенията, че ръстът на разходите за изкуствен интелект ще отслабне.

Минути преди 12 ч. българско време биткойнът се разменя за 91 771 долара, което е ръст от 0,2% за денонощието.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

Следващият психологически праг за цената е около 85 хил. долара и 80 хил. долара, като и дъното от 74 425 долара – достигнато след обявяването на първоначалните мита на САЩ през април – е на фокус.

Общата пазарна капитализация на криптовалутите достигна връх от около 4,3 трлн. долара на 6 октомври и сега се движи около 3,2 трлн. долара. Засега немалка част от загубите са само „на хартия“ и все още не са реално изтичащи пари.

„Инвеститорите до известна степен стрелят на сляпо – не са получили никаква насока по макро[данните], така че всичко, което виждат, е какво правят китовете он-чейн и това ги прави много притеснени“, коментира Джеймс Бътърфил, ръководител на звеното за проучвания на CoinShares.

Цената на биткойна мина 126 хил. долара по-рано тази година и ръстът се базира на два основни стълба: очакванията за няколко намаления на лихвените проценти от Федералния резерв и нарастващото институционално приемане. Но и двата наратива отслабнаха. Есента нанася силен удар по фирмите трезори за дигитални активи, чиито оценки се крепяха до голяма степен на ралито.

В същото време етерът остава на червено със спад за денонощието от 2,4% до 3008,66 долара, след като по-рано цената му успя да спадне под този праг. След като изоставаше от биткойна през първата половина на тази година, втората по големина на пазарната капитализация криптовалута достигна цена от почти 5000 долара през август, но оттогава отстъпва от ръстовете.

„Смятам, че сме по-близо до края на продажбите, отколкото до началото, но пазарите се чувстват неудобно и криптосекторът може да има по-голямо движение надолу тук, преди да намери основа за възстановяване“, посочва Матю Хоган, главен инвестиционен директор на Bitwise Asset Management.