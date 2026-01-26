Биткойнът започва нестабилно новата седмица на прага от 88 хил. долара

Биткойнът претърпя значително поевтиняване в неделя, започвайки новата седмица на нестабилна основа, въпреки че налице бе известно възстановяване на цената по време на азиатската търговия, съобщава Bloomberg.

Криптовалутата достигна дъно за годината от малко над 86 хил. долара, преди да се възстанови до 88 хил. долара в понеделник. Минути след 11:30 ч. българско време биткойнът се разменя за 87 748 долара, което е понижение от 0,7% за денонощието.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

Етерът, на свой ред, поевтинява с 1,2% за денонощието до цена от 2902 долара, което все още е близо до най-ниското му равнище от средата на декември.

На този фон спот биткойн борсово търгуваните фондове (ETF) в САЩ отчетоха пет поредни дни на отлив на капитал на обща стойност 1,7 млрд. долара през миналата седмица, като така почти напълно изтриха притока от предходните четири дена, според данни, събрани от Bloomberg.

Потока на капитал към спот биткойн ETF-ите в САЩ. Графика: Bloomberg LP

Геополитическото напрежение, включително заплахите на американския президент Доналд Тръмп за мита от 100% върху вноса от Канада, съобщенията за американски военни кораби на път за Иран и растящия риск за нова блокада на администрацията в САЩ, натежава върху пазара като цяло, предупреждава Тони Сикамор, анализатор на IG Australia.

Трейдърите започнаха седмицата с повишена бдителност и заради намесата на Япония на пазара след последното поевтиняване на йената, както и с новините за най-голямата военна чистка в Китай от около половин век насам.

Също така цената на златото мина психологическия праг от 5000 долара за първи път на фона на засиления интерес към активите убежище.

През почивните дни също така стана ясно, че американската Комисия по ценните книжа и борсите (SEC) се отказва от делото си от 2023 г. срещу Gemini Trust на близнаците Тайлър и Камерън Уинкълвос по обвинения в незаконно набиране на милиарди долари от нерегистрирана програма за криптокредитиране.

Адвокати на компанията, както и SEC, се поискали от федерален съдия в Ню Йорк да прекрати делото. Според агенцията е било достигнато споразумение между Gemini и щатския департамент за финансови услуги на Ню Йорк и потребителите ще получат 100% от криптоактивите си.