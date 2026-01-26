Инвеститорите на LVMH настояват за яснота около плана за наследник на Бернар Арно

Някои акционери на LVMH търсят яснота как и на кого Бернар Арно планира да предаде ръководството на луксозния гигант, който управлява вече почти 40 години, като посочват, че липсата на прозрачност все повече се превръща в риск за групата, пише Ройтерс.

Арно, който ръководи група с пазарна стойност около 350 млрд. долара и над 70 марки, включително Dior и Tiffany, има пет деца, ангажирани в управлението на луксозната му империя, но не е дал индикации, че възнамерява да се пенсионира. На 76 години той все още не е посочил наследник.

В корпоративна Европа отдавна циркулират въпроси кой ще наследи Арно - най-богатия човек във Франция, който през април миналата година за втори път удължи възрастовата граница за съвместната си роля на главен изпълнителен директор и председател на борда, този път до 85 години.

В най-силните си публични коментари досега по темата някои акционери на LVMH заявиха, че нерешеният въпрос с наследяването се е превърнал в пасив за компанията.

LVMH, която трябва да публикува годишните си резултати във вторник, посочи в подробно изявление за Ройтерс, че плановете за наследяване на ръководните кадри не са публични, но „очевидно съществуват“, без да се позовава конкретно на ролята на Арно.

Планът за наследяване рядко се обсъжда

Инвеститори коментират, че последното удължаване на възрастовия лимит изглежда като опит Арно да си купи време, за да вземе решение.

„Вероятно оттам не могат да дадат повече информация, защото той самият няма яснота в ума си“, каза Пол Мороз от Mawer Investment Management, също инвеститор в LVMH.

Самият Арно сигнализира, че темата не е приоритет за него.

„Попитайте ме отново след 10 години и ще мога да ви дам по-точен отговор“, каза той пред CNBC през декември. „Както във всяко семейство, в един момент има наследяване, но се надявам, че - освен ако не ме удари топка по главата на тенис корта - ще изкарам тези 10 години.“

LVMH посочи, че плановете ѝ, макар и да не бъдат разкривани публично, обхващат както средносрочен хоризонт, така и сценарии при „внезапни събития“.

Други описват темата като табу в разговорите с компанията. Двама големи дългосрочни инвеститори заявиха, че очакват въпросът с времето да натежи върху цената на акциите на LVMH. Анализаторът на Berenberg Ник Андерсън пък посочва, че е забелязал засилен пазарен контрол по темата.

Фокусът е върху това кой, а не как ще наследи Арно

Регулаторни документи от преструктурирането през 2022 г. на веригата от холдингови компании, които контролират мнозинството от правата на глас в LVMH, дават само бегъл поглед върху плановете на семейството за прехода.

Създадено е ново юридическо лице - Agache Commandite - в което петте деца на Арно притежават по 20% дял. Това дружество ще оглави Agache, холдинга на върха на контролната структура, веднага щом Арно напусне поста си.

При липса на конкретни указания от Арно, решенията на наследниците ще се вземат с мнозинство от трима, показват корпоративните документи.

„Това е бомба със закъснител“, каза професорът по корпоративно управление от Kedge Business School Ерик Пише. „Във второто поколение винаги има напрежение. А когато са петима, то е неизбежно.“

От LVMH посочват пред Ройтерс, че предполагаемият риск от блокаж на ниво холдинг „не съществува“.