Диана Бойчева: Детската литература у нас преживява бум на бутикови издателства

В детската литература се наблюдава бум на бутикови издателства, търсене на книги с добавена стойност и ръст на български автори, но училищната програма остава остаряла и отблъсква младите читатели. Този коментар направи Диана Бойчева, създател на издателство "Ракета", в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Според нея книгоиздаването в България през 2025 г. е изправено пред силна конкуренция от социални мрежи, високи производствени разходи и нелоялна конкуренция от книги, генерирани с изкуствен интелект.

„Ключов фактор за успех е голямото онлайн присъствие и добре изграден личен бранд, който издателствата вече оценяват наравно с качеството на ръкописа“, посочи тя.

По думите ѝ аудиокнигите също продължават да набират популярност и се превръщат във важна част от пазара.

Диана Бойчева отбеляза, че книгоиздаването в България през тази година се намира в сложна, но динамична среда, оформена от икономически, технологични и социални фактори. Един от най-големите проблеми е конкуренцията за вниманието на читателите.

"Книгата вече не е водеща медия, а младата аудитория прекарва значително повече време в социалните мрежи. Това води до реално свиване на пазара и затруднява достигането до нови читатели", обясни Бойчева.

Тя преценява, че икономическите предизвикателства са сериозни – България е малък пазар и това означава по-високи цени на хартията и малки тиражи, което увеличава крайната цена на книгите. Бойчева потвърди, че за да бъдат издателствата устойчиви, книгите би трябвало да струват двойно повече, но такава цена би била неприемлива за потребителите.

Тя добави, че допълнително напрежение създава и навлизането на книги, генерирани с изкуствен интелект – кратки, евтини, често без посочен автор или илюстратор. Те представляват нелоялна конкуренция, защото не изискват човешки труд, инвестиции и професионална редакция.

Бойчева подчерта, че в съвременния книжен пазар социалните мрежи и личният бранд на автора са решаващи. „Издателствата вече неизменно проверяват колко последователи има един автор, преди да вземат решение за издаване“, разкри тя и напомни, че огромното онлайн присъствие е задължително условие за пробив, но изграждането на личен бранд се превръща в най-голямата инвестиция на време и усилия за всеки писател. „За да бъде успешен, авторът трябва да бъде автентичен и да не се страхува от реакциите на публиката“, съветва издателката.

Кои са тенденциите в детската литература? Коя е най-трудната читателска аудитория? Какви книги търсят родителите? Защо се преиздават класически детски книги? Оцениха ли в чужбина българските автори и илюстратори? Трябва ли да се промени училищната програма с препоръчваните книги?

