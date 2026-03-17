Оскари 2026 – негласно, но ясно срещу надвисналите политически заплахи над киното

„Оскари 2026“ подчертаха усещането за единство в киноиндустрията на САЩ срещу надвисналите политически заплахи – ограниченията върху свободата на словото и усещането за натиск върху творците и медиите. Зад привидно аполитичната церемония се криеше негласно ясно изразената позиция на индустрията срещу засилващите се политически и корпоративни влияния, които могат да променят начина, по който се създава и разпространява киното. Темата коментира кинокритикът Александър Донев в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Рядко се е виждала толкова силна съпричастност между номинираните. Това е знак, че индустрията усеща надвисналите заплахи – политическият натиск и ограниченията върху свободата на словото“, коментира кинокритикът.

Политическият подтекст на наградените филми

Донев заяви, че политиката присъства силно в наградените филми, като ярък пример е големият победител „Битка след битка“ – „откровен политически филм“. Той разказва за революционери, които се съпротивляват срещу корпорациите и консервативната, националистическа, затворена държава.

„Това са филми алегории, които говорят много директно за съвременната политическа и морална атмосфера в американското общество. Това са филми, които сигнализират за заплахите, които стоят пред съвременния свят с настъплението на популизма и консерватизма, които в крайна сметка стигат до воденето на война.“

Политиката като основна заплаха

В същото време в рамките на представянето на документалните награди бяха направени ясни намеци за съществуващи ограничения срещу свободата на словото от страна на Джими Кимъл, който по-рано миналата година беше свален за кратко от ефир от CBS, част от групата на Paramount Skydance – приближена до Тръмп и водещ кандидат за придобиването на студиата на Warner Bros.

„Това е директен знак какви ще са последствията от тази покупка“, посочи гостът.

Наградените документални филми също са показателни, те се фокусират върху бъдещето на децата и света, който им оставяме, отбеляза Донев.

„Филмът „Господин Никой срещу Путин“ показва милитаризацията на образованието в Русия и националистическата пропаганда. Той е заснет от човек, работещ в училище, който по-късно напуска страната“, уточни събеседникът.

Концентрация на наградите и доминация на големите студия

На церемонията 15 от 23-те статуетки отидоха при Warner Bros. и Netlix, като Warner печели 10 от тях. „Така че не става дума просто за доминация на големите студиа като цяло, а по-скоро за ясно изразена победа на Warner.“

