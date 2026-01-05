Приходите на Foxconn за четвъртото тримесечие скачат с 22% до нов рекорд

Тайванската компания Foxconn – най-големият подизпълнител за производство на електроника в света, отчете рекордни приходи за четвъртото тримесечие в понеделник благодарение на силното търсене на продукти за изкуствен интелект, съобщава Ройтерс.

Приходите на най-големия производител на сървъри за Nvidia и на iPhone за Apple са скочили с 22,07% спрямо същото тримесечие на предишната година до 2,6028 трлн. тайвански долара (82,73 млрд. долара), съобщи Foxconn в изявление.

Резултатите надхвърлиха прогнозата на LSEG SmartEstimate за 2,418 трлн. тайвански долара, която дава по-голяма тежест на прогнозите на анализатори, които са по-последователно точни.

Foxconn заяви, че приходите за тримесечието са нараснали значително както на тримесечна, така и на годишна база, надхвърляйки очакванията и създавайки висока база за сравнение за първото тримесечие на 2026 г.

За първите три месеца на тази година продуктите в областта на информационните и комуникационните технологии са навлезли в сезонна рецесия, се посочва в изявлението на Foxconn. Въпреки това силното търсене на продукти за AI сървърни рафтове, дори и на фона на повишената база за четвъртото тримесечие, се очаква да доведе до резултати в горната част на диапазона от последните пет години.

Изчислено в долари, Foxconn съобщи, че приходите за четвъртото тримесечие са се увеличили с 26,4%.

Ръстът се дължи на силните резултати в подразделението за облачни и мрежови продукти на Foxconn, водено от бурното търсене на AI продукти. В същото време сегментът на умната потребителска електроника, който включва iPhone, отбелязва лек спад в приходите поради неблагоприятните валутни курсове.

Само през декември Foxconn бележи приходи за 862,86 млрд. тайвански долара, което е с 31,77% повече на годишна база и рекорд за този месец от годината.

Foxconn, официално наричана Hon Hai Precision Industry, не предоставя количествени прогнози. Тя ще обяви пълния си отчет за четвъртото тримесечие през март.

Акциите на Foxconn са се повишили с 25,3% през миналата година, в съответствие с по-широкия пазар в Тайван. Акциите затворили с ценово повишение от 1,08% в понеделник преди обявяването на данните за приходите спрямо ръст от 2,57% за основния индекс.