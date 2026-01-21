ChatGPT се насочва към рекламите, или когато „крайната мярка“ стане бизнес модел

След като похарчи около 8 млрд. долара в брой през 2025 г., компанията за изкуствен интелект OpenAI изглежда се нуждае от спешно финансиране. Сега тя се впуска в начинание, което главният изпълнителен директор Сам Олтман описа през 2024 г. като "краен случай": показване на реклами в ChatGPT. Фактът, че това се случва толкова скоро, след като отхвърли подобен ход, говори за финансовия натиск, под който се намира компанията, пише редакторът на Bloomberg Парми Олсън.

Инвеститорите ще приветстват усилията за увеличаване на приходите и конкуренцията с рекламния гигант Google, който също се готви да пуска реклами в чатбота си, а онлайн рекламата е един от най-успешните бизнеси на всички времена. Тя опазва големи части от интернет безплатни и динамични. Но освен това е и социално вредна, стимулирайки провокации, дезинформация и други токсични странични ефекти на нашите смартфони. OpenAI твърди, че няма да постъпи по същия начин. Но няма как човек да няма съмнения спрямо компания, която вече е направила няколко радикални промени в съществуването си.

OpenAI изключва по-очевидните недостатъци за потребителите на безплатния си и на 8-доларовия си месечен план ChatGPT Go, които ще започнат да виждат реклами. Рекламодателите няма да влияят на отговорите на чатбота, а по-скоро ще публикуват банери с изображения в долната част на екрана. Ако зададете въпрос за приготвянето на мексиканско ястие например, той ще покаже реклама за лют сос.

А какво се случва с неприкосновеността на данните?

Компанията твърди, че няма да продава личните данни на потребителите и ще запази разговорите в ChatGPT поверителни.

Има голяма вероятност OpenAI да спази и двете обещания в краткосрочен план. Банерните реклами са толкова старомодни, колкото и досадни, но все още съществуват в приложения като Facebook на Meta Platforms и LinkedIn, защото работят.

Що се отнася до събирането на лична информация, Meta показа, че може да просперира с по-малко данни благодарение на решенията, които намери, след като Apple ефективно премахна рекламните бисквитки през 2021 г., позволявайки на милиони хора да блокират приложенията да следят данните им. По това време общоприетото мнение беше, че бизнесът на Марк Зукърбърг, който генерира около 98% от приходите си от реклама, ще понесе тежки загуби. Вместо това Meta успешно се адаптира, като използва не само лични данни, а моделиране, задвижвано от изкуствен интелект, за да помага за таргетирането на реклами.

Последният ангажимент на OpenAI обаче изглежда по-труден за спазване. Компанията обещава, че няма да „оптимизира времето, прекарано в ChatGPT“, а с това има предвид, че няма да подтиква модела си да задържа потребителите колкото се може по-дълго и няма да се опитва да максимизира времето, през което хората гледат реклами в ChatGPT. Това обещание не само ще бъде трудно да се спази, но и трудно да се измери.

Способността на социалните медии да печелят пари от реклами е толкова мощна, че в някои случаи дори и малък ръст в „ангажираността“ може да доведе до огромни финансови ползи. Когато Meta отчете 8% ръст в ангажираността на потребителите през второто тримесечие на 2025 г. например, това доведе до скок от 22% в приходите от реклами.

Така че всякакви малки промени, които OpenAI прави в ChatGPT, за да повиши ангажираността, може да не са много забележими, но все пак могат да увеличат приходите. Като се има предвид, че компанията е напълно непрозрачна по отношение на механиката на AI моделите си (въпреки името си), независимите изследователи също биха имали затруднения да открият такива промени.

OpenAI не трябва и да се престарава, за да направи ChatGPT по-привлекателен, а просто да увеличи малко чара му. Големите езикови модели вече са известни с тенденцията си да ласкаят потребителите, например да хвалят подсказките им като „завладяващи“ или „дълбомислени“, и да използват антропоморфен език, за да звучат по-човешки, с изрази като „Слушам те“ или „Загрижен съм“.

Дори и леко засилване на тези характеристики би било трудно за откриване отвън и лесно оправдано в рамките на срещите за разработване на продукти на OpenAI като част от усилията да се направи ChatGPT по-лесен за ползване. Но те биха могли да увеличат времето, прекарвано в приложението, което би довело до много от социалните и здравните проблеми, свързани с факта, че хората са залепени за телефоните си – проблеми, които бяха подчертани в няколко скорошни съдебни дела срещу фирмата на Олтман.

Неотдавнашното набиране на персонал от OpenAI може да бъде поучително. През 2025 г. компанията прекара голяма част от времето си в наемане на персонал от Meta, привличайки експерти от компанията, която написа книгата за оптимизиране на алгоритмите за ангажираност. Към октомври около 630 бивши служители на Meta вече работят в OpenAI, което представлява около 20% от приблизително 3000-те души персонал, според технологичния сайт The Information.

И те наистина държат голяма част от вниманието, към което да се стремят. ChatGPT се използва в мащабни размери, като 900 млн. души чатят с бота всяка седмица, според най-новите данни на OpenAI. Данни от компаниите за уеб анализи показват, че средната сесия трае около 15 или 20 минути, като много потребители се връщат няколко пъти на ден. Това е примамлива метрика за рекламодателите.

Предвид ограничените финансови средства на OpenAI трудно е да си представим, че Олтман ще устои на притегателната сила на рекламния модел и ще избегне принудителните механизми, които движат днешните мобилни игри, социални медии и сайтове. В крайна сметка той първо основа компанията си като нестопанска организация в полза на човечеството, а след това я превърна в търговско дружество, беше изгонен от борда на директорите за това, че е бил гъвкав с истината, и сега се насочва към рекламите година след като ги отхвърли. Изглежда е склонен да променя плановете си под натиск.

Вместо да проектира ChatGPT с цел да бъде полезен, той е напът да го оптимизира, за да създава навици, като неволно се насочва към най-уязвимите: тези, които не могат да си позволят абонамент от 20 долара на месец, включително много млади хора. В един идеален свят Олтман ще устои на изкривените стимули на онлайн рекламата. Но историята показва, че рекламите преобразуват интернет платформите. Няма причина да смятаме, че ChatGPT ще се окаже изключение.