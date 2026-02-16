Как AI ще направи богатите още по-влиятелни?

В момента, повече от всякога, има концентрация на сила и власт у хората с капитал. Те влагат все повече ресурси в трансформацията към изкуствения интелект, което в бъдеще ще ги направи още по-влиятелни. Самозабравата на технологичния елит обаче носи рискове за обществото. Това каза Янко Христов, ръководител "Бизнес развитие и продажби" в Alaric Securities, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Тези хора след време ще имат абсолютна власт, защото могат по-лесно се адаптират в прехода към изкуствения интелект. За тях няма значение дали къщата им ще бъде почиствана от човек или от робот. Разликата е за работещите хара, посочи анализаторът.

Христов посочи, че американската и глобалната икономика разчитат много на потенциалния растеж, който AI ще донесе. От друга страна, подобен ръст трябва да бъде обезпечен с енергия, което към момента все още не се е осъществило. Възниква въпросът колко ще е скъпа тази енергия. „В момента много от големите компании и корпорации не са структурирани така, че базата им данни да се налива лесно в подобни модели. Просто не са били проектирани с такава цел първоначално“, обясни Христов.

Според събеседника отливът на активи от криптопазарите, от гледна точка на големите фондове, е една от големите тенденции през последните две години. Очакванията за сектора са сиви, тъй като индустрията е зависима от цената на биткойн, чиято цена спада значително.

Що се отнася до ценните метали, при задълбочаващо се геополитическо напрежение , те ще се търсят все повече като по-сигурни активи.

"При тях виждаме голяма волатилност. Ръстът, който видяхме, беше много сериозен и нямаше как да продължи по този начин. Видяхме корекция на пазара, но сега можем да очакваме по-умерен ръст. При златото фундаментът е по-силен от среброто. От друга страна, компаниите от отбранителния сектор също могат да отбележат ръст", коментира Христов.

