AI агентите - следваща стъпка след масовите генеративни модели

AI агентите са следващата стъпка в изкуствения интелект след масовите генеративни модели. При популярните платформи тип ChatGPT потребителят задава въпроси, но липсва ясна ориентация към конкретна бизнес дейност и към задачите, които реално се изпълняват в организацията. При агентите основата може да е подобен модел, но подходът е различен. Това каза Александър Хаджидимитров, Ръководител отдел Консултанти, "Тим ВИЖЪН", в предаването UpDate на Bloomberg TV Bulgaria.

AI агентите се обучават „по специален начин“ и със специфична информация, за да разпознават конкретни области на работа. При тях се „обучава“ и реакцията – не само да дават отговор, а да предприемат действия, които следват установен процес.

Като пример Хаджидимитров посочи агент, който получава имейли, обработва ги и разпознава по ключови думи или по съдържание за какво се отнасят. След това ги класифицира, въвежда ги в система и може да действа – например да отговори на запитване за оферта или да добави потенциален клиент към списък с лийдове, като уточни от какво се интересува. Така се вижда разликата между решения „за масова употреба“ и инструменти, насочени към конкретни процеси и конкретни резултати.

Автоматизацията може да се превърне в стратегическо предимство, когато ускорява реакцията към клиента. Хаджидимитров даде пример със запитване - ако отговорът дойде след седмица, конкурентното преимущество вече е загубено. Ако обаче агентът разпознае интереса, насочи запитването към правилния човек и даде релевантна информация навреме, това поставя компанията пред нейните конкуренти, отбеляза събеседникът.

Експертът постави ясно границата между автоматизацията и автономността. Той подчерта, че човешкият контрол остава ключов, защото един от големите проблеми остават „халюцинациите“ – способността на модела да предлага убедително решение, което не е непременно вярно. Според събеседника при агентите автономността може да е по-висока именно защото са обучени за конкретна тема и от тях не се очаква да отговарят на „всеки въпрос“, а да изпълняват определен тип действия.

Що се отнася до самостоятелното стратегическо мислене, Хаджидимитров подчерта, че относно „стратегии“ би заложил съществено на човешкия фактор. Според него AI може да изгражда решения, но стратегията е „следващо ниво“ и не е добре да бъде оставяна изцяло в ръцете на агент.

