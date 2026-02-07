AI превзема Супербоул в битката за вниманието на 130 милиона зрители

Компаниите от сферата на изкуствения интелект (AI) ще играят най-значимата си роля досега по време на Супербоул, като всички големи играчи купуват рекламно време, за да представят своите инструменти - както за потребители, така и за бизнес клиенти - пред очаквана аудитория от 130 млн. души.

Рекламите по време на тазгодишния Супербоул струват средно рекордните 8 млн. долара за 30-секунден клип, като някои достигат цена от 10 млн. долара, без да се включват допълнителните разходи за продукция. Както технологични гиганти с големи портфейли, така и стартъпи се възползват от възможността да станат част от събитието на 8 февруари, пише CNBC.

Седмица преди големия мач започна своеобразна битка, когато Claude на Anthropic дебютира с реклама, осмиваща решението на OpenAI да включи реклами в ChatGPT. Този клип предизвика ответна реакция от главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман, която привлече още повече внимание към кампанията. OpenAI се завръща в рекламната програма на Супербоул тази година, след като направи своя дебют с 60-секунден клип миналата година.

Но не само Дарио Амодей от Anthropic и Сам Алтман влизат в директен сблъсък: всички водещи компании за изкуствен интелект купуват рекламно време в рамките на големия мач. Те заемат мястото на някои традиционно силни рекламодателски категории, включително автомобилните производители, които правят крачка назад.

Google пуска реклами за втора поредна година за Gemini AI, след като през предходните две години промотираше своите функции, базирани на изкуствен интелект - Guided Frame и Magic Eraser на Pixel.

Amazon залага на опасенията около изкуствения интелект в дома с реклама за Alexa+, в която актьорът Крис Хемсуърт с хумор изразява притесненията относно рисковете от AI. А Meta, вместо да рекламира чатбота си като други технологични компании, залага на очилата Oakley Meta, които предоставят достъп до нейните AI инструменти.

Редица по-малки компании за изкуствен интелект също купуват рекламно време по време на Супербоул, за да представят продуктите си пред масова аудитория.

Стартъпът Genspark рекламира своята платформа, базирана на изкуствен интелект, с клип с участието на Матю Бродерик. Base44 представя своя инструмент за разработка на приложения с AI, като твърди, че всеки може да използва продуктите му за създаване на персонализирани приложения. А Wix, известна с инструментите си за създаване на уебсайтове, ще покаже новата си платформа Harmony, която използва изкуствен интелект за уебдизайн.

Друга по-малка компания, Artlist.io, демонстрира AI инструменти за потребители, като поставя технологията в центъра на своя 30-секунден клип. Изцяло генерираната от изкуствен интелект реклама е създадена за едва няколко хиляди долара в рамките на пет дни.

Това е само част от по-широк кръг компании, включително такива извън технологичния сектор, които използват изкуствен интелект при създаването на рекламите си тази година.

Svedka Vodka се завръща с реклама за първи път от десетилетия, след като дълго време беше ограничена от забрана за рекламиране на алкохол. (Absolut също ще излъчи реклама по време на големия мач.) Svedka възражда своя персонаж Fembot от началото на века, този път подсилен от изкуствен интелект и обучен с танци от TikTok.

Други приложения на AI ще бъдат по-различни: така например Xfinity използва изкуствен интелект, за да подмлади актьорския състав на филма „Джурасик парк“ от 1993 г. за нов рекламен клип.

При положение че разходите за продукция на реклама за Супербоул обикновено започват от 1 млн. долара и често са значително по-високи - например знаменитости могат да искат милиони долари за кратко участие - реакцията към рекламите от тазгодишното събитие може да има сериозни последици за начина, по който се създават тези високопрофилни клипове.