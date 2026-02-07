Докато светът напредва с AI, Европа остава страничен наблюдател

Европейските правителства изостават зад световните си колеги по отношение на използването на изкуствен интелект (AI) в публичните услуги, сочи ново проучване, цитирано от Euronews.

Франция, Германия и Обединеното кралство се затрудняват да превърнат амбициите си за технологията в практични инструменти за служителите в държавния сектор, сочи Индексът за усвояване на AI в публичния сектор 2026.

Изследването, публикувано от Public First за Центъра за иновации в данните (Center for Data Innovation) със спонсорството на Google, показва, че докато използването на AI ускорява глобално, европейските държави се придържат към по-предпазлив и избягващ риска подход. Това оставя много държавни служители без достъп до технологиите, които променят работата на правителствата другаде.

Въпреки широко разпространено използване - 74% от служителите в публичния сектор по света вече прилагат изкуствен интелект и 80% се чувстват овластени от него - само 18% смятат, че техните правителства използват технологията ефективно.

Индексът се базира на проучване сред 3335 държавни служители в 10 държави, включително Обединеното кралство, Германия, Франция, САЩ, Япония, Бразилия, Южна Африка, Индия, Сингапур и Саудитска Арабия.

Франция се нарежда на последно място в изследването

Сред десетте изследвани държави, Франция е на последно място, като 74% от държавните служители там заявяват, че AI не може да изпълнява никаква част от тяхната работа, а около 45% съобщават, че никога не използват технологията в службата.

Само 27% от служителите във Франция докладват за организационни инвестиции в AI инструменти, а много от тях казват, че указанията на ръководството за използване на изкуствен интелект са неясни.

Този ограничен практически опит изглежда формира и нагласите. Много френски държавни служители не очакват технологията да подобри ефективността.

„Докато Франция позиционира AI като стратегически инструмент за конкурентоспособност и модернизация, без практически опит неговата стойност остава абстрактна за много служители“, се посочва в доклада.

Тези констатации са особено забележими, като се има предвид значителната инвестиция на Франция в AI инфраструктура и разработката на етични рамки, предназначени да насочват отговорното внедряване на изкуствения интелект в управлението.

Докладът предупреждава, че 70% от служителите, които активно използват технологията в организации с ограничени указания, го правят в „сянка“, което означава, че използват AI инструменти без знанието на работодателя.

Нагласите към изкуствения интелект в Европа

В по-широк план усвояването на изкуствения интелект в Европа остава предпазливо. Германия и Франция са сред страните, избягващи риска, където използването на технологията е ограничено до специалисти и пилотни проекти.

Обединеното кралство показва напредък в усвояването, но все още има пропуски в ръководството и инфраструктурата - 37% от държавните служители получават някаква форма на обучение по AI, но усвояването е неравномерно между отделите и много служители нямат достъп до одобрени инструменти.

Страни като Сингапур, Саудитска Арабия и Индия са идентифицирани като лидери, комбиниращи силна подкрепа от ръководството с широко и ежедневно използване на изкуствен интелект в работата на правителството.

Проучването е измервало усвояването на AI в пет области: нагласи към технологията, увереност при използването, достъп до одобрени инструменти и ръководни насоки, степен на интегриране в ежедневната работа и достъп до обучение.

Екипът зад проучването смята, че тези фактори определят дали правителствата могат да превърнат AI стратегиите си в реални подобрения на публичните услуги.

„Много правителства имат амбициозни планове за AI в публичния сектор, но някои създават по-добри условия за реално използване от други“, казва Рейчъл Улф, главен изпълнителен директор на Public First.

„Нашето изследване показва кои се справят успешно и къде е необходима промяна. Това е важно, защото ефективният AI позволява по-добри публични услуги, по-силни резултати за гражданите и по-устойчиви институции“, добавя тя.