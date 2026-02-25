Новата серия смартфони Galaxy S26 на Samsung поставя фокус върху AI и сигурността на данните

Южнокорейският технологичен гигант Samsung Electronics представи новата си ключова серия смартфони Galaxy S26, в която попадат общо три устройства – едноименният базов модел, Galaxy S26+, както и водещият Galaxy S26 Ultra. И този път Samsung не изневерява на фокуса си върху изкуствения интелект и залага на по-голяма продуктивност и опростяване на изпълнението на задачите за потребителите. Същевременно фокусът пада повече върху сигурността и неприкосновеността на данните, в отговор на нарастващите нужди на потребителите да пазят добре своята информация.

Ultra моделът

Най-развитият модел в серията – Galaxy S26 Ultra, разполага с първия в света вграден Privacy Display за мобилни устройства.

Телефонът работи с усъвършенствана термална система, за да не прегрява, докато извършва купища задачи, включително използвайки изкуствен интелект. Изпарителната камера е обновена, а термалният материал, който е разположен по страните на процесора, дава възможност за по-успешно разпределяне на топлината, така че тя да преминава през по-голяма повърхност.

На фона на това, виждаме най-тънкият Ultra модел до този момент, който работи със специално разработения чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform за Galaxy. Компанията твърди, че той предлага най-добрата производителност в своя клас, като изтъква, че производителността на CPU тук е с 19% по-висока спрямо миналогодишния Galaxy S25 Ultra, а NPU производителността е с 39% по-голяма. GPU пък е с 24% нагоре. Всичко това гарантира едноременна работа на няколко приложения, безпроблемна работа на изкуствения интелект, както и по-плавен геймплей.

Galaxy S26 Ultra. Снимка: Samsung

Що се касае до батерията, Galaxy S26 Ultra има такава с капацитет от 5000 mAh и супер бързо зареждане, предлагащо 75% заряд само за 30 минути.

Този модел разполага с 50 MP ултраширокоъгълна камера, допълнена от 200 MP широкоъгълна с 2 пъти оптично приближение, 50 MP телефото камера с 5 пъти оптичен зуум, както и 10 MP телефото камера с 3 пъти оптично приближение. Предната камера е 12 MP. По-широките бленди на камерата пропускат повече светлина до сензора, което означава, че телефонът може да прави по-ясни кадри с много повече детайли, включително и на по-тъмни места и при ползване на приближението. При видеото има подобрени SuperSteady възможности с опция за хоризонтална стабилизация. S26 Ultra е първото Galaxy устройство, което поддържа новия професионален видео стандарт и кодек APV. Той може да е от полза на създателите на съдържание, тъй като запазва качеството на картината, дори и след многократно редактиране на видеото.

Изкуственият интелект (AI) играе важна роля и при снимките. Подобреният AI ISP дава възможност за направата на селфита, на които кожата изглежда с много по-естествен тон и се запазват повече детайли. AI помага и за редакцията на снимките. Samsung е актуализирала и пакета Photo Assist, улеснявайки потребителите, като им дава възможност да опишат с думи какво точно искат да променят в кадъра, включително да махнат или добавят нещо. Има и нова функция за смяна на облеклото на снимки.

Цялата серия предлага функцията Document Scan. Както предполага и името ѝ, тя е за сканиране на документи, като премахва изкривявания и нежелани елементи, включително гънки. Самите файлове се организират автоматично в PDF формат.

Galaxy S26 и S26+

Galaxy S26 и S26+ са съответно с 6,3-инчов FHD+ дисплей и 6,7-инчов QHD дисплей със 120 Hz адаптивно опресняване. Базовият модел тежи 167 грама, докато средният модел в серията е 190 грама.

Системата от камери и при двата модела включва 12 MP ултраширокоъгълна, 50 MP широкоъгълна, 10 MP телефото камера с 3 пъти оптичен зуум и 12 MP селфи камера.

Galaxy S26. Снимка: Samsung

Цялата серия ползва Android 16 и поддържа 5G свързаност. Батерията на Galaxy S26 е с капацитет от 4300 mAh, а тази на S26+ е 4900 mAh.

Повече изкуствен интелект

Samsung продължава да развива изкуствения интелект в своите смартфони, превръщайки се в един от брандовете, които работят най-усилено в тази посока. Цялата нова серия устройства разполага с AI, който да прави изпълнението на различни задачи много по-лесно. Тук Samsung си е поставила задача да включи технология, която работи проактивно и да спестява стъпки на потребителите.

Пример за това е Now Nudge, която работи контекстуално. Ако някой поиска от потребителя снимки от скорошно пътуване например, телефонът може автоматично да предложи подходящи снимки от галерията. Новите модели от Galaxy S26 серията могат и автоматичнода добавят събития в календара и да казват дали няма застъпване с вече планирани неща.

Вече познатата функция Now Brief е по-персонализирана и също работи проактивно, като напомня за важни събития например.

Подобрение има и при Circle to Search with Google. Функцията вече може да разпознава няколко части от изображениетои да ги търси едновременно. Samsung посочва, че това е полезно при търсенето на определена комбинация от дрехи например.

Цялата серия разполага с асистента на Samsung Bixby, но и с AI асистентите Gemini и Perplexity.

Galaxy S26+. Снимка: Samsung

Защита на личните данни

Серията Galaxy S26 пристига с по-голяма защита на личните данни. При Ultra модела Samsung предлага т.нар. Privacy Display, който определя като революция в дисплейната технология. Зад това име стои прецизен контрол над начина, по който пикселите разпръскват светлината. По този начин потребителят вижда напълно ясно случващото се на дисплея му, но околните не могат да видят нищо.

Има и опция за частична защита, която интелигентно ограничава видимостта на изскачащите известия. Максималната защита пък допълнително скрива страничните изгледи, а това не влияе сериозно на енергийната ефективност.

Изкуственият интелект има роля и тук. Функцията Call Screening разпознава кое обаждане е от непознат и може да обобщи каква е целта му. Предупрежденията за поверителност пък уведомяват в реално време дали някое приложение не се опитва да получи достъп до деликатни данни, включително къде се намира потребителят например.

Нови слушалки

Освен трите смартфона, Samsung представи и новата си серия слушалки Galaxy Buds4, която включва едноименния модел, както и Galaxy Buds4 Pro. При Pro предложението за първи път виждаме по-широк нискочестотен говорител, усъвършенствано активно шумопотискане и адаптивен еквалайзер. Слушалките успяват да се адаптират към условията на средата, така че да предложат подходящ звук.

Galaxy Buds4 Pro. Снимка: Samsung

Дизайнът на слушалките е резултат от компютърно моделиране, базирано на милиони глобални данни за формата на ушите, както и на над 10 хил. симулации. Според Samsung наушниците прилягат по-добре и прилепват добре в ухото, като разполагат и с нова стабилизираща част. Все пак двата модела имат различен дизайн. При Pro модела той е тип „канал“, комбиниращ качеството на звука с максимална функционалност. При Galaxy Buds4 дизайнът е отворен.

Цветове и цени на новите устройства

Galaxy S26 ще се предлага на цени, започващи от 999 евро, докато Galaxy S26+ - за 1249 евро. Цената на Galaxy S26 Ultra започва от 1949 евро. И трите модела ще се предлагат в цветовете Виолетов кобалт, бяло, черно и небесносиньо, както и в ексклузивните за онлайн продажба цветове Розово злато и Сребристо.

Слушалките се предлагат в бял и черен цвят с матов завършек, а Galaxy Buds4 Pro също се предлага с цвят Розово злато, но само при онлайн поръчка. Базовият модел пристига на цена от 179 евро, а Pro – за 249 евро.