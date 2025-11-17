Мъглата и дъждовете показаха слабостите на украинската армия

Руските военни използват мъглата и дъжда, за да се опитат да се придвижват напред по всички части на фронтовата линия и особено в Покровск, Олександривка и Хуляйполе, отбелязват от украинския Център за отбранителни стратегии. Според анализаторите лошото време е показало слабостите на украинската армия - тя разчита основно на дронове, с които компенсира недостига на жива сила и оборудване, за да защити фронтова линия с дължина от 1200 км.

В мъгливото и влажно време обаче дроновете не са толкова ефективни. На Украйна не достигат и артилерийски системи, и друго въоръжение, за да действа активно в неблагоприятните метеорологични условия.

Руски военни кореспонденти обаче обръщат внимание, че мъглата е проблем и за двете воюващи страни заради голямата зависимост от дроновете в тази война. Според руските наблюдатели благодарение на мъглата украинците успяват да извършват доставки в Покровск и Мирнохрад и продължават да удържат защитата на агломерацията.

Русия не успя да превземе Покровск в обявените срокове

Русия не успяда да превземе Покровск в обявените от Кремъл срокове до средата на ноември и след няколко неуспешни опита да вкарат механизирана техника и по-големи групи пехотинци, отново се връщат към тактиката на малките щурмови групи от по двама-трима военни. Институтът за изучаване на войната (ISW) отбелязва, че вероятната причина за това е, че при единични пробиви шансът за укрепване е по-голям.

Това забавя настъплението, а руски военни кореспонденти отбелязват и непрекъснатите контраатаки на украинците в северните части на града.

Данните на Въоръжените сили на Украйна показват ново засилване на интензивността на бойните действия след краткото затишие в събота. Към 22 часа на 16 ноември са регистрирани 195 бойни действия спрямо 164 ден по-рано. Най-тежко е положението в Покровското направление, където са регистрирани 66 атаки. В свързаното Олександривско направление има данни за 21 бойни действия към 22 часа на миналото денонощие.

Интензивни са боевете в Костянтинивското направление, където ВСУ съобщава за 27 атаки, както и в Лиманското със 17 атаки.

Военни наблюдатели отбелязват, че Украйна укрепи позициите си в Купянск и там интензивността на бойните действия намаля. Към 22 часа на 16 ноември се съобщава за 7 атаки в това направление.

В Хуляйполе ВСУ отбелязва 14 атаки. ISW съобщава за напредък на руските военни по магистралата Т-0401 Покровск - Хуляйполе, което е основна логистична линия за украинците. През уикенда руснаците окупираха Ровнополе, а украинците се изтеглиха от Нововасиливске, след като руските въздушни удари унищожиха всички позиции и възможности за прикритие в населеното място.

Към 22 часа на миналото денонощие Русия е извършила още и 43 въздушни удара със 105 управляеми авиационни бомби, както и 3200 артилерийски обстрела по позиции на фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 2300 fpv-дрона.

Украйна започва да обръща внимание на разширяване на производството на ракети

Украйна ще използва модела, по който разви мащабното си производство на дронове от всякакъв вид, за да увеличи производството на ракети, коментира украинският министър по цифровизацията Михайло Федоров пред Business Inside. Страната децентрализира поръчките и насочва средства от всякакви програми и инициативи, за да финансира безвъзмездно производители и разработчици на ракети.

Федеров потвърждава, че има много компании, които се намират в различен етап на разработка на ракети и се надява да успеят да повторят успехите на индустрията за производство на дронове.

Целта е да бъдат достигнати цели дълбоко в тила на Русия, които доскоро бяха смятани за защитени. Макар че дроновете успяват да достигнат до тях, ударите не са толкова ефективни заради малката бойна глава.

Украйна разчита на няколко свои ракети и една от най-ефективните е "Нептун". Първоначално тя е разработена от бюрото "Луч" като противокорабна ракета, но по време на войната беше модифицирана, а далекобойността ѝ увеличена. В страната има и няколко разработки на хибридни дронове ракети.

Цената обаче може да се окаже пречката пред идеите на украинското Министерство на цифровизацията. Една ракета "Фламинго", която тепърва започва да се доказва, струва около 1 млн. долара, докато най-ефективният дрон "Лютий" - до 200 хил. долара.

Индустрията за производството на дронове се разшири съществено през последните години и се оценява на няколко милиарда долара, пише BI. През 2024 година Украйна произведе 2,2 млн. дрона от всякакъв тип и плановете за 2025 година да удвои производството. През последните месеци значително се разрасна производството на дронове прехващачи, които вече дават резултати като част от противовъздушната отбрана на Украйна.

Петролният терминал в Новоросийск отново заработи

Няколко дни след мащабната атака петролният терминал в Новоросийск отново заработи, съобщава Ройтерс, позовавайки се на свои източници. Атаката срещу най-голямото руско пристанище в Черно море беше извършена в ранните часове на 14 ноември и тя беше най-масираната по руска пристанищна инфраструктура от началото на войната.

Сателитни снимки потвърдиха, че освен поражения по пристанището украинските дронове са унищожили четири установки на системи за ПВО С-400 и две радарни станции. Около пристанището е имало 12 установки и вероятно и още някои от тях са получили щети, допълва още DeepState.

Украйна атакува и енергийни съоръжения

В нощта срещу 16 ноември украинските дронове атакуваха 500-киловолтова подстанция във Вешкайме (Уляновска област). Това е една от големите руски подстанции, създадена за преноса на електроенергия от ВЕЦ "Волжски" към централните части на Русия. Съоръжението е модернизирано през 2002 година и става важна част от енергийната мрежа в централните части на Русия.

След атака с дронове в местна подстанция без ток останаха големи части и от окупирания през 2014 година Донецк. Украински дронове отново атакуваха и ТЕЦ в град Орел, показват съобщения в социалните мрежи.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за 67 унищожени дрона в нощта срещу 16 ноември. В статистиката са включени свалени пет дрона в Уляновска област, както и девет над Орловска област.

Данните на ВВС на Украйна сочат вълни от дронове към различни части на Украйна и предупреждения за ракетна опасност. Има данни за удари по пристанището в Измаил, както и за взривове в Павловград и Черниговска област.

Стуб: За 4 години Сталин вече беше в Берлин, Русия сега дори не е близо до Киев

"През Втората световна война Сталин за четири години беше в Берлин. За четири години война Русия дори не е близо до Киев и няма и да бъде", коментира в интервю за AP финландският президент Александър Стуб. Той отбеляза, че не е оптимист за прекратяване на огъня в Украйна или начало на мирни преговори до края на годината.

"Би било добре, ако това се случи през февруари или март", допълни още Стуб и предупреди, че руските хибридни атаки в Европа ще се засилват. Според него Европа трябва да реагира адекватно и спокойно, да няма паника и надценяване.