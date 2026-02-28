Русия обмисля да спре с мирните преговори, ако Украйна не се откаже от територия

Представители на Русия смятат, че няма смисъл да продължават водените от САЩ мирни преговори с Украйна, освен ако Киев не е готов да отстъпи територия, за да постигне споразумение, пише Bloomberg, като се позовава на запознати източници.

Планираните за следващата седмица разговори ще бъдат решаващи за това дали страните могат да се споразумеят по условията за прекратяване на войната, казват пред агенцията двама души, близки до Кремъл.

Русия е готова да подпише проектомеморандум за мирно споразумение, ако Украйна се съгласи да се изтегли от източната Донецка област, казва един от източниците на информационната агенция. Това ще бъде последвано от президентска среща на върха между руския държавен глава Владимир Путин, американският президент Доналд Тръмп и Зеленски, за да се потвърди сделката. Така ще се стигне до взаимно изтегляне на руската и украинската армия, обяснява източникът.

Bloomberg припомня, че Тръмп и Зеленски разговаряха по телефона в сряда, а украинският президент заяви, че има съгласие следващият кръг от преговори с Русия да „създаде възможност за преместване на разговорите на ниво лидери“. Разговорите могат да се проведат около 4-5 март.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не е отговорил на искане за коментар. Пред репортери той коментира в петък, че се провежда подготовка за следващия кръг преговори, както и че Русия не вижда „съществена промяна“ в позицията на Украйна.

Предложенията дотук

Зеленски предложи прекратяване на огъня по съществуващите фронтови линии и ангажимент за търсене на възстановяване на украинските територии само по дипломатически път, наред с гаранциите за сигурност на САЩ и Европа срещу руска атака. Той отхвърля руските искания за изтегляне на войските от украински области, които Москва не успя да превземе напълно, въпреки че води бойни действия в източните части на Украйна от 2014 г. насам.

САЩ предложиха създаването на свободна икономическа зона в района, въпреки че Украйна твърди, че тя трябва да остане под знамето на Киев. Русия иска нейната национална гвардия да присъства на място.

Русия е готова да изтегли войските си от североизточните области на Украйна - Сумска и Харковска, както и от Днепропетровска област, като част от споразумението, и няма да настоява за повече територия в южните Херсонска и Запорожска област, според източник на медията.

Русия би се съгласила и на водено от САЩ наблюдение на примирието, въпреки че няма да приеме присъствието на никакви чуждестранни войски в Украйна. Москва е готова да се откаже и от искането си за ограничаването на размера на украинската армия, казва още източникът на Bloomberg.

Бъдещето на окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала в Украйна също все още се договаря. Русия подкрепя тристранно разделяне на производството на електроенергия в централата със САЩ и Украйна, докато Киев подкрепя разделяне 50 на 50 със САЩ, които биха могли свободно да споделят доставките на електроенергия с Москва.

Украйна е елиминирала ретранслационни станции за дронове „Шахед“ в Беларус

Украйна е елиминирала ретранслационни станции за дронове „Шахед“, инсталирани на територията на Беларус, които преди това позволяваха на руските сили да провеждат разузнаване над Киев.

Това съобщават украинският министър на отбраната Михайло Федоров и съветникът му Серхий Бескрестнов във Facebook.

„Успяхме да елиминираме мрежата, използвана за дроновете „Шахед“ на север, което оказа положително влияние върху отбранителните способности на Киев и централната част на Украйна“, посочва Федоров.

Бескрестнов обяснява, че мрежата се състои от радиомодеми, които действат като комуникационни усилватели един за друг, а не просто приемат и предават сигнали. При такава схема всички дронове „Шахед“ във въздуха са свързани помежду си чрез радиовръзка. В резултат на това дори няколко от тях да бъдат свалени, връзката не прекъсва, посочва той.

Дистемата изисква „начални точки“, за да свърже контролния канал чрез интернет обратно с руските оператори. Тези точки за достъп обикновено са инсталирани на кули с височина от 70 до 90 метра близо до украинската граница чрез насочващи антени.

Украинското радиоелектронно разузнаване непрекъснато следи и открива радиосигналите от тези кули, което позволява прецизна геолокация, казва още съветникът в Министерството на отбраната на Украйна.

Нови сателитни изображения показват също така, че Русия установява всеобхватна мрежа за противовъздушна отбрана и електронна война около военното летище Кричав в Беларус. Това представлява укрепване на вероятната зона за разполагане на балистичната ракетна система „Орешник“, пише медията united24media.com, която следи приоритетно войната в Украйна и военните технологии.

Украйна нанася удари по руски позиции с френските изтребители Mirage 2000

Украинските военновъздушни сили са започнали да използват френски изтребители Mirage 2000, за да нанасят въздушни удари по позициите на руските сили, според съобщения на украински медии, които цитират военни канали в Telegram.

На публикувани кадри се вижда как две зенитно-ракетни бомби Hammer са пуснати от изтребители Mirage 2000 по позиции на фронта.

Това е първото публично доказателство за въздушен удар по наземна цел, извършен чрез френски изтребител. Преди това официално беше съобщено, че украинските военновъздушни сили използват самолетите Mirage 2000 за противовъздушна отбрана и за да прихващат руски крилати ракети и дронове.

Франция достави на Украйна три такива самолета през 2025 г. До края на първото тримесечие ще бъдат доставени още два като част от пакет военна помощ за Киев.

Продължават и доставките на норвежките системи NASAMS с ракети за тях, според коментари на Зеленски, цитиран от Укринформ.

На фронта

През нощта е осъществена руска атака по жп гара в Днепропетровска област. Пострадал е машинист, на когото е оказана медицинска помощ, посочва министърът на развитието на общностите и териториите на Украйна Олексий Кулеба, цитиран от Укринформ. На мястото на удара е избухнал пожар.

Обстрелвани са 28 населени места в Херсонска област, като се съобщава за ранени осем души и материални щети по сгради. В Днепър са нанесени щети по транспортна инфраструктура и високи сгради, съобщава се за един ранен.

Руските сили са атакували и 37 населени места в Запорожка област. Подадени са стотици сигнали за щети по жилища, автомобили и инфраструктура.

Според данните на украинската армия през изминалото денонощие са регистрирани 148 сблъсъка на отбранителните сили на Украйна с руските сили. Русия е предприела 103 въздушни удара, срещу Украйна са пуснати и близо 8700 дрона камикадзе.