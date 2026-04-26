Частните компании по трудния начин разбраха, че имат нужда от собствена ПВО

Операторите на облачни услуги вече не могат да си позволят да мислят за своите съоръжения като за гражданска инфраструктура, освободена от военната логика

14:25 | 26.04.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Преди зазоряване на 1 март 2026 г. ирански дронове Shahed удариха два центъра за данни на Amazon Web Services (AWS) в Обединените арабски емирства (ОАЕ). Трети обект на AWS в Бахрейн също беше повреден.

Атаките принудиха съоръженията да бъдат изключени от интернет, а това наруши банковите операции, плащанията, приложенията за доставка и корпоративния софтуер в целия регион, пише reinvantage.org. Месец по-късно, на 1 април, друг дрон удари обекта в Бахрейн.

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция пое отговорност за ударите, като коментира, че центровете са атакувани заради ролята им в подкрепа на военните операции на САЩ. Това е първият път, в който държава умишлено атакува търговски центрове за данни по време на война, но вероятно няма да е последният.

В същия ден, в който беше извършен вторият удар в Бахрейн, иранските държавни медии отправиха заплахи срещу множество американски технологични компании, включително Google, Microsoft, Apple, Nvidia, Oracle, Intel, IBM, Cisco, Dell, Palantir и Meta.

Технологичната индустрия често говори за „облака“ сякаш е нещо абстрактно и недосегаемо, но всъщност той работи в центрове за данни и тези центрове за данни имат адреси, които могат да бъдат атакувани от дронове. Това означава, ако не беше ясно преди, че границата между търговските облачни изчисления и военните операции до голяма степен е изчезнала.

Съвместният облачен капацитет за бойни действия на Пентагона работи на същата инфраструктура, която обслужва банки и приложения за споделено пътуване. Американската армия използва AWS, за да управлява модели с изкуствен интелект за разузнавателен анализ. Така че, когато Иран заплашва „икономически центрове“, свързани с американски организации, това не е празнословие. Центровете за данни вече са военни цели.

Развиващ се пазар за борба с дронове

Атаките фокусираха вниманието върху пазар, който процъфтява. Очаква се световната индустрия за борба с дронове да достигне 16,45 млрд. щатски долара до 2034 г., а Европа е особено заинтересована. Според Dealroom и Фонда за иновации на НАТО, европейските стартиращи компании в областта на отбраната, сигурността и устойчивостта са набрали 8,7 млрд. щатски долара през миналата година, което е с 55% повече на годишна база.

Съюзниците от НАТО увеличиха разходите за отбрана с 20%. Голяма част от това отива в системи за борба с дронове. Автономните системи и системите за борба с безпилотни летателни апарати са сред най-силно финансираните категории.

Технологиите са многопластови. Радарът осигурява широкообхватно наблюдение на въздушното пространство, докато радиочестотните сензори сканират електромагнитния спектър за връзки за контрол между дронове и оператори. Електрооптични и инфрачервени камери осигуряват визуално потвърждение, а акустични сензори откриват отличителните сигнатури на ротора. Софтуерът за командване и контрол, задвижван от изкуствен интелект, обединява всички сензори в реално време. Опциите за смекчаване варират от радиочестотно заглушаване до кинетични прехващачи и мощни микровълнови оръжия.

Най-аналитично интересният подсегмент, според Research and Markets, е автономният и подобрен с изкуствен интелект кинетичен поразителен слой, чиято стойност възлиза на 600 млн. щатски долара през 2025 г. и се очаква да достигне между 1,4 млрд. и 4,1 млрд. щатски долара до 2030 г.

