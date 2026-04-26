Частните компании по трудния начин разбраха, че имат нужда от собствена ПВО

Преди зазоряване на 1 март 2026 г. ирански дронове Shahed удариха два центъра за данни на Amazon Web Services (AWS) в Обединените арабски емирства (ОАЕ). Трети обект на AWS в Бахрейн също беше повреден.

Атаките принудиха съоръженията да бъдат изключени от интернет, а това наруши банковите операции, плащанията, приложенията за доставка и корпоративния софтуер в целия регион, пише reinvantage.org. Месец по-късно, на 1 април, друг дрон удари обекта в Бахрейн.

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция пое отговорност за ударите, като коментира, че центровете са атакувани заради ролята им в подкрепа на военните операции на САЩ. Това е първият път, в който държава умишлено атакува търговски центрове за данни по време на война, но вероятно няма да е последният.

В същия ден, в който беше извършен вторият удар в Бахрейн, иранските държавни медии отправиха заплахи срещу множество американски технологични компании, включително Google, Microsoft, Apple, Nvidia, Oracle, Intel, IBM, Cisco, Dell, Palantir и Meta.

Технологичната индустрия често говори за „облака“ сякаш е нещо абстрактно и недосегаемо, но всъщност той работи в центрове за данни и тези центрове за данни имат адреси, които могат да бъдат атакувани от дронове. Това означава, ако не беше ясно преди, че границата между търговските облачни изчисления и военните операции до голяма степен е изчезнала.

Съвместният облачен капацитет за бойни действия на Пентагона работи на същата инфраструктура, която обслужва банки и приложения за споделено пътуване. Американската армия използва AWS, за да управлява модели с изкуствен интелект за разузнавателен анализ. Така че, когато Иран заплашва „икономически центрове“, свързани с американски организации, това не е празнословие. Центровете за данни вече са военни цели.

Развиващ се пазар за борба с дронове

Атаките фокусираха вниманието върху пазар, който процъфтява. Очаква се световната индустрия за борба с дронове да достигне 16,45 млрд. щатски долара до 2034 г., а Европа е особено заинтересована. Според Dealroom и Фонда за иновации на НАТО, европейските стартиращи компании в областта на отбраната, сигурността и устойчивостта са набрали 8,7 млрд. щатски долара през миналата година, което е с 55% повече на годишна база.

Съюзниците от НАТО увеличиха разходите за отбрана с 20%. Голяма част от това отива в системи за борба с дронове. Автономните системи и системите за борба с безпилотни летателни апарати са сред най-силно финансираните категории.

Технологиите са многопластови. Радарът осигурява широкообхватно наблюдение на въздушното пространство, докато радиочестотните сензори сканират електромагнитния спектър за връзки за контрол между дронове и оператори. Електрооптични и инфрачервени камери осигуряват визуално потвърждение, а акустични сензори откриват отличителните сигнатури на ротора. Софтуерът за командване и контрол, задвижван от изкуствен интелект, обединява всички сензори в реално време. Опциите за смекчаване варират от радиочестотно заглушаване до кинетични прехващачи и мощни микровълнови оръжия.

Най-аналитично интересният подсегмент, според Research and Markets, е автономният и подобрен с изкуствен интелект кинетичен поразителен слой, чиято стойност възлиза на 600 млн. щатски долара през 2025 г. и се очаква да достигне между 1,4 млрд. и 4,1 млрд. щатски долара до 2030 г.

(Продължава на следващата страница)