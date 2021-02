ЕС създава нова агенция за медицински спешни случаи

В неделя Европейската комисия се опита да обедини усилията си с фармацевтичните компании, за да подобри готовността си в случай на спешни здравни ситуации. По време на видеоконферентна връзка между председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и изпълнителните директори на фармацевтичните компании Biontech, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Curevac и Sanofi беше договорено да се подобри работата при спешни здравни ситуации като пандемия, предава DPA.

Ето защо ЕК ще създаде нов орган на ЕС за спешно реагиране в здравеопазването ((European Health Emergency Response Authority, съкр. Hera). Предполага се, че Hera ще е вид система за ранно предупреждение, която предвижда заплахи и намира ранни отговори.

Комисарят по вътрешния пазар Тиери Бретон, здравният комисар Стела Кириакидес и ръководителят на Европейската агенция по лекарствата (EMA) Емер Кук също взеха участие във фармацевтичната среща. Срещата в неделя вечерта беше определена от EK като „много конструктивна“ с множество практически предложения.

През следващите седмици ще има допълнителни срещи с фармацевтичните компании. Целта е нов публично-частен подход за по-добро ранно откриване на епидемии и за съвместно разработване и по-бързо производство на ваксини.

Според EK ще бъде стартиран пилотен проект за разработване на ваксини и разширяване на производствения капацитет, след като пандемията разкри ограничения производствен капацитет на Стария континент.

В неделя вечерта фон дер Лайен обяви в Twitter, че AstraZeneca възнамерява да достави повече ваксини за Европейския съюз през първото тримесечие от обявеното. Ще има с 9 милиона дози повече до общо 40 милиона дози. Първоначалната цел обаче беше 80 млн. дози.

Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.



The company will also expand its manufacturing capacity in Europe.