Dogefather се завърна: Мъск иска да направи доуджкойна ефективен

Илон Мъск не губи време. В сряда той разкритикува биткойна за високото му потребление на енергия, предизвиквайки земетресение на криптопазарите. В четвъртък шефът на Tesla обяви, че вече търси решения. Фокусът е върху забавната валута доуджкойн, която Мъск популяризира от месеци, но наскоро трябваше да отчете спад в цената си, предава Bloomberg.

„Работете с разработчици на доудж, за да подобрите ефективността на трансакциите“, пише в Мъск в четвъртък вечер. „Това е възможно многообещаващо“.

След това курсът на доуджкойна отчете значителен ръст от 38 на 49 цента. „The Dogefather се завръща“, приветства в Twitter акаунта си WSBChairman, популярен сред търговците в Reddit участник, който коментира най-новите разработки около Мъск, криптовалутите и така наречените меме акции като Gamestop. Коментарът му е свързан с факта, че на шега Мъск се нарече "Dogefather" по време на участието си в шоуто "Saturday Night Live" на 8 май.

Главният изпълнителен директор на Tesla Inc. заяви освен това в четвъртък, че се притеснява от „масовото използване“ на въглища и друга отделяща много въглерод енергия, за да генерира електричество, необходимо за добива на цифрова валута. Това последва по-ранна публикация в Twitter на диаграма от университета в Кеймбридж, която показва, че потреблението на електроенергия за добива на биткойни е нараснало тази година.

To be clear, I strongly believe in crypto, but it can’t drive a massive increase in fossil fuel use, especially coal