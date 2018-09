Пожар възникна в Gigafactory на Tesla

Пожар е възникнал в завода Gigafactory на Tesla късно в събота, но до началните часове на неделния ден е бил потушен, а производството е било възстановено, посочват представители на властите и самата компания, цитирани от Ройтерс.

Заводът произвежда батерии и други компоненти за Model 3, сочи уебсайтът на Tesla. Компанията обяви, че никой не е пострадал при пожара.

От департамента за бързо реагиране при кризи са заявили, че местната пожарна е реагирала на сигнал за пожар в завода, но бедствието е било овладяно от противопожарната система за разпръскване и с помощта на пожарникарите.

Само няколко часа по-късно в неделя е започнало разчистването и възстановяването, обяви директорът на департамента Джо Къртис.

Говорител на Tesla коментира, че служителите са били евакуирани като мярка за сигурност, като никой не е пострадал, а производството е започнало отново в неделя сутринта.

Пожарът е възникнал в тръба за охлаждане на третия етаж на завода и бързо е бил потушен, коментира говорителят на компанията, допълвайки, че случаят е обект на разследване.

Представителят на Tesla не разкрива подробности за размера на щетите.

Случилото се не е първият пожар във фабрика на Tesla. Малък пожар възникна и миналия месец на приземния етаж на фабриката на компанията в Калифорния.

Междувременно главният изпълнителен директор на фирмата Илон Мъск подчерта, че проблемите на производителя на електромобили сега са се насочили от забавяне на производството към логистиката на доставките. Това е поредното препятствие пред усилията на компанията да постигне рентабилност.

„Съжаляваме, преминаваме от производствен ад към логистичен ад, но този проблем е много по-решим. Правим бърз напредък. Трябва да решим проблема скоро“, написа Мъск в туит, в отговор на оплакване на купувач за забавянето на доставката.

There are 42 Tesla's sitting at the Union Pacific Railroad in SLC. My car is one of these. I've been told I was getting delivery the 8th, then the 15th, then the 20th, then the 22nd, and now my delivery has been delayed indefinite. @Tesla @elonmusk... Please make this right. pic.twitter.com/bAiFjDDU5c