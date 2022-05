Приходите на Baidu надхвърлиха прогнозите

Снимка: Bloomberg L.P.

Китайската технологична компания Baidu Inc надмина тримесечните прогнози за приходите, тъй като завръщането на коронавируса в Китай и съпътстващите го ограничителни мерки засилиха търсенето на продуктите на компанията в областта на облачните технологии и изкуствения интелект, съобщи Ройтерс.

Общите приходи на Baidu са нараснали с 1% до 28,41 млрд. юана (4,22 млрд. долара) през първото тримесечие, приключило на 31 март, в сравнение със средната оценка на анализаторите за 27,82 млрд. юана, сочат данните на IBES от Refinitiv.

Нетната загуба е спаднала до 885 млн. юана, или 2,87 юана на американска депозитарна акция, в сравнение с печалба от 25,65 млрд. юана, или 73,76 юана на акция година по-рано.

Компанията, която е китайският еквивалент на Google, се разраства агресивно в сферата на облачните услуги, роботизираните таксита и автономното шофиране през последните години, тъй като конкуренцията при нейната основна платформа за интернет търсене и реклама нараства.

Още по темата Автономните коли – поредната сфера, в която се конкурират САЩ и Китай



Миналият месец Baidu получи за първи път разрешение да пусне роботаксита без присъствието на човек на шофьорското място по китайските пътища.

Компанията планира да разшири услугата с роботакситата до 100 града в цялата страна до 2030 г. Освен това се стреми да събере около 300 млн. долара в нов кръг на финансиране за своето подразделение за изкуствен интелект Kunlun, съобщи Bloomberg News.

Засега Baidu разчита на своето основно приложение за онлайн търсене и на партньора си за стрийминг iQiyi Inc., за да задържи потребителите и рекламодателите. Въпреки че опитите на Пекин да отвори интернет екосистемата на страната и да обезсили най-мощните си технологични гиганти може да са от полза за Baidu, компанията води тежка битка срещу по-пристрастяващи социални медийни предложения от Tencent Holdings Ltd. и ByteDance Ltd.



По статията работиха: Десислава Попова, редактор Елена Илиева