Най-скъпата къща в САЩ затъна в дългове

Мегаимение в Лос Анджелис, което преди време се очакваше да бъде обявено за продажба на цена от 500 млн. долара, беше предадено за управление от синдик, след като собственикът спря плащанията по заеми и дългове на стойност над 165 млн. долара, показват съдебни документи, цитирани от CNBC.

Имението The One в Бел Еър с площ от близо 9800 кв. м беше поставено под управление от синдик от Върховния съд на окръг Лос Анджелис и се очаква да бъде обявено отново за продажба на по-ниска цена през идните месеци, съобщават запознати с имота източници.

Това е рязък обрат за The One и самоуверения предприемач зад проекта Найл Ниами, който често наричаше имота „мисията на живота ми“ и „най-големият, най-скъпият дом в градския свят“.

През 2017 г. се очакваше, че The One ще излезе на пазара на цена от 500 млн. долара, но оттогава е съпътстван от многократни забавяния, финансови проблеми и променящи се стратегии. Жилището се простира като ултрамодерен дворец на площ от 32 декара на хълм с гледка към Лос Анджелис. То разполага с девет спални, няколко кухни, нощен клуб, зала за боулинг с четири писти, спортна зала, киносалон с 50 места, писта за тичане и подземен гараж за 50 коли. Имотът включва още множество басейни, джакузи и ров, който обгражда къщата. Основната спалня е с площ от 370 кв. м Ниами планираше също „стая за медузи“ и леден бар, но и двете се оказали твърде скъпи.

„Има много хора с много пари, те искат нещо, което никой друг не може да има. Тази къща е точно такава“, заяви Ниами пред CNBC през 2017 г.

Но The One беше едно от десетките спекулативни имения, които изникнаха по хълмовете на Бел Еър и Бевърли Хилс след 2014 г., когато модният магнат Брус Маковски продаде спекулативно имение в Бевърли Хилс за 70 млн. долара.

С това той отприщи нова имотна златна треска в Калифорния. Бумът на строителството, включващ надпревара за инфинити басейни, стени със свещници и зали за веселби, доведе до свръхпредлагане на имоти. Много мегажилища в Лос Анджелис, включително няколко построени от Ниами, бяха продадени за далеч по-ниска от офертната цена.

Въпреки че цените намаляваха, Ниами продължаваше да трупа дългове, за да завърши и рекламира The One. През последните четири години той и свързаната с него компания LLC са заели над 165 млн. долара за изграждането и продажбата на имението, сочат имотни документи.

Най-големият кредитор е Hankey Capital, основан от милиардера в Лос Анджелис Дон Ханки, който има заеми за над 115 млн. долара за имота. Yogi Securities Holdings, ръководен от лекаря, преквалифицирал се в имотен предприемач Джоузеф Енгланоф, е отпуснал кредит от над 36 млн. долара за The One. Две други компании - Inferno Realty и Maybach Corporation Holdings, са предоставили заеми от по 7 млн. долара.

The One има и неплатени данъци за над 1 млн. долара, както и дългове към компании за бетон, климатици и инструменти.

През юли Върховният съд на окръг Лос Анджелис нареди имотът да бъде поставен под управление от синдик и определи Тед Лейнс от компанията Lanes Management за управител на имението с цел подготовката му за продажба. При комплексите и големите имотни проекти управлението от синдик често е за предпочитане пред възбраната, при която кредиторът или банката изземват имота.

Синдикът не поема собствеността и задълженията, което може да се прибави към рисковете и забавянията, а получава необходимите разрешителни, завършва необходими строителни работи, съставя списък с кредиторите и подготвя къщата за продажба, за да се разплати с кредиторите. Определя се и срок, в който кредитори и подизпълнители, които не са получили заплащане, могат да предявят исканията си.

След като се получат необходимите разрешителни и сертификат за обитаване за The One, имението ще бъде обявено за продажба, съобщи Лейнс. Цената и срокът за излизането му на пазара все още не са определени, допълни той.

„Бих искал къщата да бъде завършена, разрешението за обитаване да бъде издадено и да имаме подредена продажба, която максимизира стойността. Да се надяваме, че ще има достатъчно приходи от продажбата за финансиране на секюритизираните и несекюритизираните кредитори и за постигане на известна стойност на капитала“, отбеляза Лейнс.

Ниами рекламира The One от години с интервюта и снимки в медиите и специална видео обиколка през април със звездата от You Tube Майкъл Блейки, който определи имота за 500 млн. долара като „най-голямата и най-скъпа къща в света“. Ниами говореше и за планове да превърне къщата в снимачна площадка и място за организиране на събития с потенциалното му използване за снимки на сериал за Netflix, за събития и стартъп компании.

Не е ясно дали имотът ще бъде продаден на достатъчно висока цена, за да изплати всичките си дългове. Най-скъпото жилище, продавано някога в Лос Анджелис, беше бившото Warner Estate в Бевърли Хилс, което миналата година беше купено от Джеф Безос за 165 млн. долара. Макар че пазарът на недвижими имоти в Лос Анджелис се възстановява след коронавирусната пандемия, особено във високия сегмент, The One трудно ще бъде продадено на офертната цена.

„Не е лесно да се определи цената на такъв имот. Той наистина е уникален“, казва Лейнс.

