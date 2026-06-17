Георги Захариев: SpaceX демократизира пазара, като ритейл инвеститорите купуват визията на Мъск

Живеем в уникални времена, в които всеки обикновен човек има достъп до мащабни финансови събития като публичното предлагане на SpaceX. Това каза Георги Захариев, съосновател и изпълнителен директор на Finance academy, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

По думите му, то ще демократизира пазара, като предоставя шанс на рекорден брой ритейл инвеститори да участват директно. Обичайно заделеният процент за тях в миналото е бил около 10%, но при тази компания той достига близо 30%.

Според Захариев, въпреки еуфорията, остава въпросът дали дребните инвеститори разбират достатъчно добре бизнеса, който купуват. “SpaceX се е превърнала в класически конгломерат от множество компоненти, чиято обща оценка е изключително сложна за анализатори без детайлни познания”, коментира мениджърът.

Той подчерта, че повечето хора инвестират в Илон Мъск, а не в SpaceX, защото световноизвестният технологичен магнат, инвеститор и предприемач, притежава бизнеси, които определят посоката на съвременната икономика, космонавтика и изкуствен интелект. „Илон Мъск е един от малкото хора, които са доказали във времето, че ако някой има шанс да промени света, може би това е той“, добави Захариев.

По отношение на предупрежденията от експерти като Майкъл Бъри относно възможен срив, той посочи, че макар Бъри да не познава винаги на 100%, е достатъчно да бъде прав веднъж за нещо голямо, както по време на кризата през 2008 г. „Оценката на космическата компания в момента не оставя никакво място за грешки“, смята българският предприемач.

Той предупреди, че ако следващите финансови отчети не оправдаят високите очаквания, е възможна сериозна корекция от над 50%. „Илон Мъск обаче разполага с нужната визия, ресурси и доверие, за да реализира плановете си в дългосрочен хоризонт. Способността му да управлява паралелно няколко огромни бизнеса продължава да впечатлява пазарите“, коментира Георги Захариев.

Той прогнозира, че изкуственият интелект ще е двигател на пазарите в следващите години, които ще бъдат белязани от масирано навлизане на компании за AI на фондовите борси, включително дебютите на гиганти като Anthropic и OpenAI. „Това ще доведе до още по-голяма свръхконцентрация в технологичния сектор“, очаква предприемачът. Той обясни, че в момента около една трета от индекса S&P 500 е фокусиран във „Великолепната седморка“, като предположи, че този дял вероятно ще нарасне с включването на новите AI лидери.

„Стратегията на Мъск е ясно ориентирана към развитието на изкуствения интелект. Фокусът пада върху близките парични потоци от звена като Starlink, докато колонизирането на Марс остава по-далечна цел“, определи насоките в бизнеса на трилионера Захариев.

Той добави, че скорошни придобивания, като сделката за стартъпа Cursor AI от страна на SpaceX е ярък пример за стратегия, чиято цел е изграждането на силна екосистема и важна дистрибуционна мрежа сред програмистите. „Навлизаме в етап на консолидация, тъй като не всяка компания може да си позволи да гори огромен финансов капитал без да генерира стабилни приходи“, отбеляза инвеститорът.

Запитан за рисковете от прегряване и създаване на балон покрай AI инфраструктурата, експертът направи паралел с телеком балона от 2000-та година. Той смята, че капиталовите разходи за инфраструктура създават напрежение, особено когато се набират средства през пазара на облигации. „Там се търси сигурност, търси се фиксирана доходност, прозрачност, предвидимост и така нататък. Вече влизайки в пазара на облигациите, един бизнес на една индустрия, която още не генерира достатъчно приходи и поток от кеш, е негативен по-скоро за повечето проекти. Той предупреди, че това означава, че се създава системен риск на различни очаквания между участниците на пазара.

Какви са опасности за неопитните ритейл инвеститори? Трябва ли те да използват платформите на прогнозните пазари (prediction markets)? Какъв риск носи участието им там? Как ще изглежда Mag 7" ("Великолепната седморка") след борсовите дебюти на SpaceX, Anthropic и OpenAI? Ще се отрази ли пазарите прогнозите? Какво е поведението на трейдърите при използването на вътрешна информация?

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