Dow Jones отписа над 500 пункта след първото заседание на Фед под ръководството на Уорш

Основните щатски индекси завършиха със спад в сряда, а доходността по държавните облигации се повиши, след като инвеститорите станаха несигурни относно посоката на паричната политика в САЩ. Представители на Федералния резерв съобщиха, че може да има едно повишение на лихвите тази година за овладяване на инфлацията, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижи с 507,12 пункта, следкато по-рано през деня достигаше нов исторически връх в средата на сесията. Индексът с 30 компании завърши деня на ниво от 51 492,55 пункта.

Широкият измерител S&P 500 изгуби 1,21% и приключи деня на равнище от 7420,10 пункта. Технологичният показател Nasdaq Composite отписа 1,34% до ниво от 26 021,66 пункта.

Големите технологични компании поведоха загубите, като Microsoft, Meta Platforms, Alphabet и Amazon се озоваха на червена територия. Горещото IPO на SpaceX също влоши нагласите, след като компанията отбеляза спад за първи път, откакто стана публична в петък.

Ръстовете при производители на чипове като Intel и Micron Technology спомогнаха за ограничаване на загубите на общия пазар.

В края на двудневното заседание на Фед, първото под ръководството на новия председател Кевин Уорш, централната банка остави лихвените проценти непроменени в целеви диапазон от 3,5 до 3,75%.

Редица официални представители на Фед очакват ръст на лихвите през 2026 г. съгласно резюме на икономическите прогнози. Средната оценка за основната лихва до края на годината вече е 3,8%. Това е ръст спрямо предишните прогнози за 3,4% от март и показва, че Комисията по отворения пазар очаква поне едно повишение през 2026 г.

Уорш заяви, че се е въздържал да внесе прогноза, което усложнява прогнозирането.

Доходността по държавните ценни книжа на САЩ се повиши след решението на Федералния резерв, като 2-годишните облигации прибавиха над 16 базисни пункта до 4,216%. Доходността по 10-годишните и 30-годишните ДЦК също нарасна до нива от съответно 4,491% и 4,935%.

Трейдърите се съсредоточиха и върху начина, по който Уорш няколко пъти по време на пресконференцията подчерта ангажимента на Фед към „ценовата стабилност“ – сигнал, че той може да откликне на стремеж към понижаване на лихвите, както мнозина очакват от него, тъй като бе номиниран от президента Доналд Тръмп.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, се повиши с 0,85% до 100,388 пункта. Еврото се търгува на ниво от 1,15 долара, а паундът – на 1,328 долара. Спрямо йената щатските пари поевтиняха до 160,59 йени за долар.

На стоковите пазари цената на петрола се повиши с близо 1%, след като Тръмп заяви, че новото споразумение за примирие с Иран не е окончателно и войната може да се възобнови, ако той не е удовлетворен. Но притесненията от свръхпредлагане догодина ограничиха ръстовете.

Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поскъпнаха с 59 цента до 79,55 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI са нагоре със 74 цента до 76,79 долара за барел.

Американските фючърси върху златото с доставка за август се понижиха с 0,84% до 4317,8 долара за тройунция.