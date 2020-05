Технологичните компании поведоха Dow нагоре в началото на сесията

Снимка: Michael Nagle/Bloomberg

Водещите американски борсови индекси стараха сесиите си в сряда с ръстове, докато инвеститорите усвояваха доклада за заетостта в частния сектор, който подчерта щетите от засягащите работните места мерки за блокиране. Компаниите от частния сектор загубиха 20,2 милиона работни места през април според данни на Automatic Data Processing Inc.



Докладът е публикуван преди представянето на по-внимателно следените данни за заетостта от страна на Министерството на труда в петък.



Насърчен от силните ръстове на акциите на Intel и Apple Inc., индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повиши значително в сряда сутринта (местно време). Акциите на Intel и Apple Inc. допринесоха силно за повишението, като Dow се търгува със 74 пункта по-високо (0,3%).



Книжата на Intel се покачиха с 1,02 долара (1,8%), докато тези на Apple Inc. поскъпнаха с 4,40 долара (1,5%), комбинирайки се за почти 37-пунктовия удар за Dow. За ръста допринасят значително и Pfizer, Microsoft и Walt Disney. Ход за 1 долар в която и да е посока за който и да е от 30-те компонента на индекса се равнява на 6.86 пунктов замах.



S&P 500 нарасна с 0,2%, докато технологичният индекс Nasdaq e нагоре с 0,68% до 8870,60 пункта.

Американските индекси растат през тази седмица, тъй като инвеститорите продължават да се чувстват оптимистично настроени към рестартирането на местните икономики.



Все пак те следят внимателно отчетите от първото тримесечие - и всички коментари за прогнозите за останалата част от тази година.



Акциите на General Motors се повишиха с 9%, след като производителят на автомобили отчете ръст заради силните продажби на камиони.

„Американската икономика възобновява дейността си, на това се дължи това ново повишаване на настроенията“, казва пред WSJ Патрик Спенсър, управляващ директор на американската инвестиционна компания Baird. „Но е трудно да се каже колко бързо ще се задейства икономиката. Има толкова много неизвестни за продължителността на Covid и как ще се държат потребителите, след като икономиката започне да се отваря отново“, признава той.



* Актуално към 17 часа

По статията работи: Бойчо Попов