Европейските борси отстъпиха от рекордите след разпродажбите при технологичните акции

Фондовите пазари в Европа затвориха последната сесия за седмицата на червена територия, пише Bloomberg. Stoxx 600 затвори на ниво от 635,88 пункта, което е спад от 0,68 на сто, или изтривайки почти целия ръст от началото на седмицата.

Акциите на енергийни компании поведоха спада след поевтиняването на петрола на световните пазари. Натиск върху търговията обаче оказаха и акциите на технологичните компании, които затварят със седмичен спад от 3,9% - най-големият от март насам. През цялата седмица секторът е на загуба, след като инвеститорите поставиха под съмнение оценките за изкуствения интелект.

Сред най-големите губещи днес обаче е германският онлайн търговец Zalando, чиито акции поевтиняха с около 7% до почти 25 евро за брой. Германският финансов регулатор проверява финансовите отчети на компанията за нарушения на счетоводните правила.

Това натежа на представянето на DAX, който загуби 1,29% от стойността си до 24 671,22 пункта. Във Франция САС40 достигна до 8384,87 пункта, или спад от 0,55 на сто.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, се понижи по-ограничено - с 0,21% до 10 508,02 пункта.

Цената на петрола намалява с около 4%, но навакса част от загубите, след като американският президент Доналд Тръмп обвини Иран в нарушение на примирието с атаката с дронове по танкер в Ормузкия проток. Към края на европейската сесия американския лек суров петрол (WTI) се търгуваше за 69 долара за барел. Европейският "Брент" достига цена от 72 долара за барел.

На валутните пазари стойността на долара намалява след като ниската цена на петрола намалява очакванията, че Федералният резерв ще се реши да намали лихвата. Едно евро се разменя за 1,1387 долара. Стойността на британския паунд достига 1,3207 долара за брой.

Цената на златото се повишава с 1% на фона на по-слабия щатски долар. Търговията се извършва при 4101 долара за трой унция.