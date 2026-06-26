Търговията с AI акции достига повратен момент. Време е да се изберат победителите

Тази седмица, наподобяваща влакче на ужасите за технологичните акции от Сеул до Ню Йорк, подхранвана от крайно позициониране на инвеститорите и опасения за търсенето на чипове, изпраща ясен сигнал: аргументите в полза на инвестициите в изкуствен интелект (AI) остават силни, но дните, в които всичко поскъпваше по права линия, изглежда са приключили, пише Bloomberg.

След първия трус преди две седмици, предизвикан от страховете от по-високи лихвени проценти, цените на акциите, свързани с AI, отново се сринаха във вторник, този път заради опасения относно търсенето на AI чипове. Разпродажбите доведоха до спад от 10% на южнокорейския индекс Kospi, където са листнати производителите на чипове SK Hynix Inc. и Samsung Electronics Co. Последва и американския технологичен измерител Nasdaq 100, който загуби 3,3% за деня - второто му най-слабо представяне от началото на годината.

По-късно американският производител на чипове Micron Technology Inc. разсея тези опасения, като представи изключително силна прогноза за продажбите. Това изстреля акциите му до рекордни нива и насърчи инвеститорите да изкупят поевтинелите технологични книжа по света. Но възстановяването се оказа краткотрайно. В петък Kospi се срина с още 5,8%. Този път причината бяха инфлационните последици от AI, илюстрирани от повишенията на цените, обявени от Microsoft Corp. и Apple Inc.

Макар да не се наблюдава паническо разпродаване, пукнатините в най-печелившата инвестиционна тема на годината вече са видими. Освен това изключително концентрираното позициониране на инвеститорите - включително тревожно високите нива на използван ливъридж в някои южнокорейски борсово търгувани фондове (ETF) - подсказва, че лесните дни на AI бума може би са останали в миналото. Възходът на AI вече вероятно няма да бъде единна инвестиционна история.

Акциите на производителите на памет чипове са поскъпнали с над 200% от началото на годината, а кошници от компании, свързани с центрове за данни и електрическо оборудване, са увеличили стойността си повече от два пъти. В същото време ръстът при т. нар. „хиперскейлъри“ (гигантите в доставянето на облачни услуги) се е забавил, а индексът Magnificent Seven вече е на отрицателна територия за годината. Alphabet Inc., компанията майка на Google, е загубила 15% от стойността си след върха през май. След като набра 85 млрд. долара чрез емисия акции този месец, компанията започна да губи ключови специалисти, изградили нейните AI модели.

„Както при всяка технологична революция, в един момент растежът се измества от инфраструктурата към приложния слой. По-голямата част от стойността на интернет икономиката беше създадена от компании като Amazon и Google, а не от Cisco или Sun“, коментира Игор Пейич, автор на книгата Tech Money.

„При AI инерцията на растежа вече започва да се премества от чиповете и центровете за данни към специализираните компании, които прилагат и монетизират моделите. Примери са биотехнологиите, роботиката и отбранителните технологии. Този преход от инфраструктура към приложения ще отнеме време, но инвеститорите трябва да бъдат внимателни, за да не попаднат в капана на надценените акции и да не влагат прекомерно много средства в инфраструктурните компании“, добавя той.

Динамиката на фондовия пазар също е основен фактор за резките колебания през тази седмица. Трейдърите на Goldman Sachs предупредиха за ниска ликвидност в книгите с поръчки, фондовете с контрол на волатилността бяха принудени да продават при силни пазарни движения, а силно ливъриджираните ETF-и в Южна Корея, предпочитани от индивидуалните инвеститори, се превърнаха в сериозен катализатор на волатилността.

Според данни на Goldman Sachs високото позициониране на инвеститорите се превръща във все по-голям риск, макар все още да не е критично. Към 18 юни, преди началото на последната корекция, дългите позиции в AI и центровете за данни бяха близо до най-високите си нива за последните шест месеца.

Все пак това все още не е достатъчно, за да сигнализира края на бичия пазар. Междувременно американската икономика остава стабилна, общите пазарни настроения са положителни, но не и еуфорични, а данните показват, че ръстът на корпоративните печалби продължава да бъде силен.

„Компаниите, изграждащи AI инфраструктура, ще генерират приблизително половината от ръста на печалбата на акция в американския широк борсов индекс S&P 500 през тази година и са двигателят на повечето увеличения в прогнозите за печалбите на бенчмарка от началото на годината“, посочва Джон Флъд, ръководител на отдела за изпълнение на сделки с акции в Северна и Южна Америка в Goldman Sachs. „Нека видим какво ще покажат резултатите за второто тримесечие. Аз съм оптимист“, казва той.

Въпреки че хедж фондовете са увеличили експозицията си към американските технологични акции почти до най-високите нива за последните пет години, както брутните, така и нетните им позиции в компаниите от т.нар. „Великолепна седморка“ са спаднали до най-ниските си стойности за последната година. И макар тази група компании все още да доминира борсовите индекси, във вторник пазарната широчина се подобри, въпреки че S&P 500 завърши деня със спад. Това доведе до едно от най-силните положителни съотношения между поскъпващи и поевтиняващи акции от 2023 г. насам. Тоест разпродажбите бяха концентрирани основно в големите технологични компании, докато инвеститорите активно купуваха книжа в други сектори.

За инвеститорите по-малкият толеранс към грешки не означава, че подемът е приключил. Това означава, че оттук нататък пътят ще бъде по-неравен - с повече ротация между секторите, повече сесии, в които AI темата ще бъде подложена на силен натиск от продавачи, и повече внезапни спадове в най-пренаселените пазарни сегменти.

Нищо от това не е достатъчно, за да прекрати напълно възходящия тренд. По-скоро това е естествено следствие от пазар, воден от малък брой компании, с висока концентрация на собственост, силен ливъридж и активно участие на дребните инвеститори. Тези, които искат да се възползват от потенциалния растеж, ще трябва да приемат и значително по-високата волатилност. Това е цената за участие на пазара, а не сигнал, че е време за изход.