SOFIX отбеляза седмичен ръст и приближава 1 263 пункта

Водещият индекс на Българската фондова борса (БФБ-София) SOFIX отчете рст от 0,64% и затвори последната сесия за седмицата на ниво от 1262,83 пункта. Това представлява седмичен ръст 0,11%. С най-силни повишения сред компаниите в основния индекс бяха "Българска фондова борса" АД със 6,23% до 7,16 евро, "Уайзър Технолоджи" АД с 3,57% до 1,74 евро и "Смарт Органик" АД с 1,88% до 16,3 евро.

С най-силни седмични понижения сред 15-те в SOFIX бяха ПИБ АД с 3,14% до 3,08 евро, "Химимпорт" АД с 1,78% до 0,496 евро и "Централна кооперативна банка" АД с 1,21% до 1,63 евро.

Останалите индекси на фондовата търговия у нас също затвориха сесията с ръстове. Най-значима е промяната за beamX, индексът следящ малките и средни предприятия, който добави 0,76% към стойността си до 114,63 пункта. С минимално повишение приключи индикаторът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT - от 0,01% до 233,15 пункта, а широкият BGBX40 достигна до ниво от 218,13 пускта, което е ръст от 0,33 на сто.

За BGTR30 увеличението е в рамките на 0,45% до 1060,23 пукта.

Общият оборот днес достигна 870 хил. евро.

С най-силен оборот за седмицата беше "Феърплей Пропъртис" АДСИЦ със 754 хил. евро, следван от "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 557 хил. евро, "Еврохолд България" АД с 451 хил. евро, "Софарма" АД с 402 хил. евро и "Република холдинг" АД с 339 хил. евро.

С най-много сделки през седмицата бяха "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 265, "Софарма" АД със 181, "Химимпорт" АД със 164, и с по 78 при "Българска фондова борса" АД и "Шелли груп" ЕД.

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