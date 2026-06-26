Nasdaq задълбочава спада си, след като OpenAI реши да отложи излизането на борсата

Водещите индекси на фондовата търговия в САЩ затварят със слаби промени на фона на продължаващ срид на технологичните компании. Причината е публикация на The New York Times, според която OpenAI ще отложи плановете си за първично предлагане за догодина. Компанията е притеснена от е представянето на SpaceX на фондовите пазари - след няколко дни с ръст, цената на акциите на компанията са твърдо надолу.

Така Nasdaq се понижава с 0,24% до 25 297,618 пункта. За седмицата спадът е от 4,6 на сто, пише CNBC. Това е петата поредна сесия, която задършва със загуби за индекса, в който преобладават технологични компании.

Dow Jones изгуби 0,09%, или едва 44 пункта, до 51 876,11 пункта. За седмицата индикаторът е на зелена територия, затваряйки седмица с 0,6% повишение. Широкият S&P 500 също се движи на червена територия и затвори на ниво от 7345,02 пункта, което е понижение от 0,05 на сто. За седмицата индексът отчита 2% надолу.

Коментарите на американският президент Доналд Тръмп оказаха минимално възедействеие на търговията на петролните пазари. Тръмп съобщи, че Иран е нарушил споразумението за прекратяване на огъня, обстрелвайки с дрон кораб в Ормузкия проток. За кратко това спря спада на цената на петрола, но след това търговията затвори със спад от около 4 на сто.

Американският лек суров петрол (WTI) с доставка през август затвори под 70 долара за барел - 69,34 долара за барел. Европейският сорт "Брент" достига цена от 72,02 долара за барел.

На валутните пазари доларът приклрючва втора седмица н ачервена територия. През последната сесесия имаше минимален ръст спрямо единната европейска валута - до 1,1388 долара за евро. Един британски паумд се разменя за 1,32 долара.

Губещите позиции на долара доведоха до ръст на цената на златото с 1% до 4084 долара за тройунция.