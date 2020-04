Тръмп: Аз, а не губернаторите, решавам кога да отворя икономиката

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че той решава кога да отвори отново икономиката на страната, а не щатските губернатори, предаде Bloomberg.



„Решението е на Президента, и то по много основателни причини. Предвид казаното, aдминистрацията и аз работим в тясно сътрудничество с Губернаторите, и това ще продължи. Скоро ще бъде взето решение от мен, заедно с Губернаторите и участието на други!", написа Тръмп в Twitter.

Той не уточнява как е стигнал до заключението си. Администрацията на Тръмп издаде насоки на 16 март, като препоръча на американците да се изолират един от друг, за да ограничат разпространението на вируса, дни след като много губернатори, общински лидери, фирми и семейства приеха самите практики.



For the purpose of creating conflict and confusion, some in the Fake News Media are saying that it is the Governors decision to open up the states, not that of the President of the United States & the Federal Government. Let it be fully understood that this is incorrect....