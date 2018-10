THE NEXT BIG THING - следващото поколение човешки същества

Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

“THE NEXT BIG THING... това е следващото поколение, но не технологии, а човешки същества. Защото техният блестящ ум, дистанциран от днешния страх и преклонение пред четвъртата индустриална революция, е длъжен да изкове необходимия ни нов обществен договор – договорът, който ще бележи еволюционния и революционен път пред обществата ни през следващите десетилетия”.



Това е прогнозата на водещия на предаването „В развитие“ Делян Петришки за следващото голямо събитие, пред което ще бъдем изправени в световен мащаб. По време на международната конференция на Bloomberg THE NEXT BIG THING 2018 на 16 октомври, в Capitаl Fort, в София.

По време на конференцията Петришки ще даде трибуна и за още интересни дискусии. Той ще бъде модератор на първия панел на THE NEXT BIG THING - „Икономика и финанси“. По време на него колумнистът в Bloomberg Маркъс Ашуорд и Тони дю Пре, главен инвестиционен директор на Amundi, Прага, ще коментират днешния икономически свят, който е изправен пред редица предизвикателств като геополитическата ситуация, заплахата от търговска война, BREXIT, както и променящата се политика на централната банка. Политици и бизнеси нямат ясен отговор за това как да реагират на тези предизвикателства. В същото време ставаме свидетели на нови феномени, които набират скорост – например споделената икономика.

Бъдещето на световната икономика и въздействието на GDPR и новите регулации на пазара са също теми, които ще бъдат на фокус в панела „Икономика и финанси“. Какво ще бъде бъдещето на петролната индустрия в един свят на зелен транспорт – отговор на този въпрос ще даде петролният стратег в Bloomberg Джулиан Лий по време на своята презентация.

Още подробности за програмата и участниците в третото издание на международната конференция THE NEXT BIG THING може да откриете на сайта на събитието.

По статията работи: Екип на Bloomberg TV Bulgaria