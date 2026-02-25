IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Предлагането на жилища в София се увеличава, сделките се сключват по-бавно

Пазарът все още е много активен, свръхпредлагане на имоти не се очаква, твърдят представители на бранша

11:42 | 25.02.26 г. 7
Снимка: Антон Станков, БГНЕС
Тенденциите на жилищния пазар в София, който от години страдаше от недостиг на предлагане, започват да се обръщат и в някои зони към февруари вече се наблюдава нараснало предлагане на имоти. Причината е, че повече продавачи са пуснали имотите са на пазара, а сделките се случват по-бавно. Това коментираха консултанти в сферата на недвижимите имоти на конференцията Real Estate Business Forum, организирана от портала за имотни обяви Imoti.net, който е част от Investor Media Group.

Анализи на консултантската компания Colliers на база демографско развитие, издадени разрешения за строеж и въведени имоти в експлоатация сочат, че за първи път от осем години насам в някои зони на София може би ще има известно свръхпредлагане на жилища, съобщи Иглика Йорданова, управляващ партньор в Colliers. „Следим и финансовата достъпност на имотите – лихвените нива и съотношението между трудовия доход и цените на жилищата. През миналата година доходите нараснаха с 10%, докато ръстът на цените беше по-висок. Имотите стават по-малко финансово достъпни, а основният купувач е местен“, отбеляза Йорданова.

Тенденцията за увеличаване на предлагането в някои райони от началото на 2026 г. беше потвърдена и от Спаска Шарланджиева, съосновател и управител на агенцията за недвижими имоти „Велдикс“, и инж. Румяна Александрова, собственик и управител на „Сандер Корект“. „Отчитаме промяна на пазара през тази година, в момента в конкретни райони на София има повече предлагане – за райони, в които миналата година имахме две-три конкурентни на нашите оферти, сега има десет. Ако през януари сме определили цена на конкретен имот, една седмица по-късно на пазара излиза друг на цена, която е с 50 хил. – 60 хил. евро по-ниска“, каза Шарланджиева. Хората вероятно са изчакали приемането на еврото и настъпването на новата година, за да стартират с продажби, добави тя.

Според Александрова, ако през миналата година за някои райони е имало две-три обяви за продажба на имоти, сега те са 12-15. Нейните наблюдения са, че хора, които са купили жилище през последните една-две години, сега се опитват да го продадат.

Жилищният пазар в София все още е много активен и нарасналото предлагане позволява на консултантите да правят по-точни пазарни анализи, да дадат точна информация на купувачите още на първата среща, коментира Момчил Кръстев, партньор и мениджър „Екип“ в „Примо + недвижими имоти“. Според него, ако допреди пет-шест години на пазара е имало повече продавачи, които са излезли на принципа „да пробвам да продам на много висока цена“, тъй като пазарът го е позволявал, сега е дошло времето да се отсяват мотивираните клиенти.

Снимка: Investor Media Group Снимка: Investor Media Group

Спонтанните и емоционални покупки остават в миналото

Разликата в първите два месеца на новата година в сравнение с 2025 г. е, че купувачите имат повече време да вземат решение – ходят на повече огледи, за да са сигурни, че са се спрели на точния имот, отбеляза Шарланджиева. „През 2025 г. сделките ставаха по-еуфорично поради ограниченото предлагане и силното търсене. Купувачите бързаха да реализират добра сделка. Сега те имат нужда от повече огледи и време да премислят“, добави тя.

Според инж. Асен Чавдаров, съсобственик и съуправител на строителната компания „Контракт Сити“, свръхпредлагане на жилищния пазар в София не може да се очаква, тъй като миналата година издадените от Столична община разрешения за строеж бяха с 50% по-малко. Според него нарасналата през последните години административна тежест води до това на пазара по-скоро да се наблюдава недостиг на имоти. „Качествените жилища на добра локация винаги ще имат своя пазар. Може би ще страдат места, където инвеститорският интерес е по-концентриран от предлагането, което пазарът може да приеме, има проблеми с инфраструктурата и локацията, ценовият сегмент не е улучен“, счита той.

Чавдаров също отчете забавяне на сделките от гледна точка на срок за вземане на решение за покупка, но отбеляза, че това е нормално. Купувачите са все по-осведомени, по-предпазливи са и задават повече прагматични въпроси, а спонтанните и емоционални покупки са останали в миналото. Сега според него покупките са рационални, водени от финансовите параметри и качеството на живот в сградите, включително какъв е видът на отоплението, тъй като то може да спести разходи в дългосрочен план. „Авторитетните строителни компании, които са изградили имидж и предлагат качествен продукт, не би трябвало да се притесняват от това“, изтъкна той и добави, че увереността при стартирането на нови обекти не е намаляла. „Стартираме два от сериозните ни проекти, предвидени за календарната година, през първото тримесечие“, отбеляза Чавдаров.

Все пак строителните компании променят стратегиите си съгласно сегашните условия на пазара и от търсене на максимален обем се насочват към контролируем мащаб, като се опитват да отговорят на преките нужди на крайния потребител и да разработват по-качествени проекти на добри парцели, вместо да се хвърлят в изграждането на цели квартали с проекти на няколко фази. „При етапите на продажба също отчитам елемент на промяна с по-малко агресивни продажби на ранен етап на строителство“, каза Чавдаров и добави, че не е здравословно на кота нула да са продадени 60-70% от апартаментите. Оптималният дял според него е 30-40%, тъй като по този начин по-лесно се упавлява рискът.

„Един от инструментите за управление на риска е по-високият собствен капитал, с който може да оперира дадена компания“, отбеляза предприемачът, но добави, че това е трудно за компании, които нямат голям портфейл от предлагани проекти.

(Продължава на следващата страница)

Последна актуализация: 12:19 | 25.02.26 г.
жилищен пазар инвестиции в имоти имоти в София Imoti.net жилищен пазар в София AI
3
rate up comment 9 rate down comment 0
Един Българин
преди 38 минути
До: odysey За сме настигнели Европа трябвало цените да се вдигнат с 50%....АБСУРД при тази инфраструктура - калища, дупки, няма зелени площи в "най-елитните" Ман. Ливади, Кръстова вада, Борово и всички "елитни" нови (части на) квартали. Някакъв двустаен, с прогнил течащ таван за 2хх 000 евра....е добре де след ремонта ще трябва да живееш над 100г за да го изплатиш, а блокът ще се е разпаднал до тогава. Никаква логика няма в тези цени и по-добре под наем и ако има проблеми наемодателят да мисли!
2
rate up comment 13 rate down comment 0
Шматарок
преди 56 минути
и нека всички мазни, "образовани" брокерчета станат бакшиши!
1
rate up comment 23 rate down comment 1
odysey
преди 1 час
Мой колега сподели днес, че е пуснал обява за продажба през декември 2025, без посредници. До днес няма нито едно обаждане от потенциален купувач, обаждат му се само агенции. Даже някои от тях са копирали обявата му и я предлагат за тяхна. Каза, че ще свали цената с 5% , но чака да изтече срока на обявата, за да я пусне наново. Не знам как е в агенциите сега, не съм питал познати брокери, но определено купувачите се загубиха и истерията по имотите приключи.
