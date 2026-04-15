Богати жители на Близкия изток търсят жилища в Европа, за да избягат от войната

Богати жители на страни от Близкия изток търсят жилища в луксозни имотни центрове в Европа, тъй като притесненията от войната повишават търсенето на временни жилища под наем и по-дългосрочни домове, пише Bloomberg.

Брокери на недвижими имоти от Лондон, Монако, Швейцария и луксозния испански курорт Марбея съобщават за завишен интерес, вариращ от трейдъри мултимилионери до инфлуенсъри и семейства, които искат да се преместят до приключването на конфликта в Близкия изток или да се установят в чужбина за постоянно. Инвеститори, които са вложили средства на най-популярните имотни пазари в Персийския залив, също обмислят алтернативи в момент, когато войната навлезе във втория си месец, казват брокерите.

Военните действия налагат преосмисляне за някои богати хора, семейства и инвеститори, които бяха все по-привлечени от градове като Дубай и Абу Даби поради комбинацията от липса на данъци върху доходите, целогодишно слънце и обещание за луксозен начин на живот. Въпреки че тези градове неотдавна предприеха реформи, които имат за цел да насърчат местните жители да остават по-дълго, войната разтърси внимателно поддържания им имидж като оазиси на спокойствието в нестабилен регион.

Брокерът от Женева Ян Флориан от Rockwell Properties търси жилище за 20 млн. франка (26 млн. долара) за трейдър, който иска да се установи в Швейцария от Близкия изток. А продавач на луксозни часовници с клиенти от региона го поканил на събитие, което организирал тази седмица, тъй като мнозина проявявали интерес и към домове в Швейцария.

В испанската област Коста дел Сол, синоним на луксозни курорти и пакетни ваканции, агенцията за луксозни имоти Engel & Völkers получава по четири-пет запитвания на ден за покупки и наеми и е сключила редица сделки в Марбея от началото на войната, съобщава управляващият директор Смадар Кахана. Градът има дълга връзка с Близкия изток, датираща от 70-те години на миналия век, когато тогавашният саудитски престолонаследник принц Фахд го превърна в своя лятна резиденция и построи Mar-Mar Palace.

Луксозни наеми

Междувременно в Лондон наемите на луксозни имоти нарастват, тъй като предлагането се затяга, а несигурността в Близкия изток се запазва, сочат нови данни на консултантската компания Knight Frank. Те показват, че през март при имотите на стойност над 1000 паунда (1352 долара) на седмица се наблюдава увеличение с 16,9% на новите кандидат-наематели спрямо година по-рано. Това е подкрепа за обяви за относително луксозни имоти.

„Наблюдаваме приток на запитвания от Близкия изток за хора, които търсят краткосрочни наеми от шест месеца или по-малко“, казва Дейвид Мумбай, ръководител на отдела за луксозни наеми в центъра на Лондон в компанията. „Това обичайно са британци, европейци или северноамериканци, които през последно време са се установили в Близкия изток със семействата си, но вече имат мрежа в Лондон“, допълва той.

Чуждестранни купувачи инвестираха на имотни пазари като Дубай, където цените рязко нараснаха през последните години. И макар местни анализатори и инвеститори да казаха, че търсенето се запазва въпреки военните действия, движението на цените на по-слабо позиционираните пазари и квартали, поне в краткосрочен план, вероятно ще остане несигурно, докато инвеститорите оценяват експозицията си.

Но бизнес центрове като Дубай се възстановиха след предишни периоди на затруднения като финансовата криза, а компании от Wall Street побързаха публично да подкрепят региона, въпреки че безпокойството за личната сигурност накара някои от тях да позволят на служителите временно да работят от други локации.

„Нагласите се променят много бързо и те обикновено търсят имоти под наем“ като първа стъпка, казва Едуар де Мале Морган, ръководител на Douglas Elliman за Франция и Douglas Elliman за Монако и специалист в жилищните имоти за клиенти с ултрависоко нетно богатство. Той има около десет клиенти от ОАЕ и Ливан, които обмислят поне временно преместване в Европа. „Хората вземат краткосрочни решения, докато очакват положението да се стабилизира“, допълва Морган.

Основната причина хората все още да не мислят за постоянно преместване, въпреки че военните действия продължават, е, че промяната на данъчното местожителство отнема време и е нужна организация като намиране на училища за децата, а спазването на национални изисквания като отваряне на местни банкови сметки често е сложно и отнема време.

Но военните действия са дилема и за хората, които са се установили в региона, както и за компаниите за финансови услуги и други, които се разшириха там, привлечени от огромните капиталови резерви и процъфтяващите икономики. Съществува опасност продъжителен конфликт да накара някои чужденци да вземат неудобни решения дали да се преместят за постоянно, особено с наближаването на края на учебната година.

Женева и Цюрих отдавна са магнит за богатство и инвеститори от Близкия изток, които държаха близо 580 млрд. долара в Швейцария в края на 2024 г., съобщи местната асоциация на банкерите, около една пета от общата сума и втора по големина след Западна Европа.

Седмици на мир

Нуно Дурао, ръководител на агенцията за недвижими имоти Fine & Country в Португалия, казва, че интересът от купувачи от Близкия изток е нараснал след началото на войната, въпреки че за сключването на сделки е нужно повече време.

„Броят на запитванията от клиенти от Близкия изток се удвои за един ден, когато избухна войната“, казва Дурао, чиято компания продава жилища на средна цена от около 2 млн. евро.

Някои банки и компании за финансови услуги в Близкия изток връщат служители в Европа от тези, които не са обвързани с позиции в региона, казва специалист по подбор на персонал. Много компании говорят за засилване на присъствието и инвестициите си в региона и са предпазливи да не създават впечатление, че свиват присъствието си, допълва източникът, пожелал да остане анонимен, тъй като няма право да обсъжда клиентска информация.

Европейски страни като Италия и Испания предлагат благоприятни данъчни режими и слънчево време и това може да е добра перспектива за хората, които искат поне временно да напуснат Близкия изток. През последните години Милано се превърна в гореща точка за богати хора благодарение на плоския данък, който освобождава от данъци в Италия печалби в чужбина.

Британският финансов министър Рейчъл Рийвс планира да похвали предимствата на Великобритания, включително стабилността ѝ, в опитите си да привлече богати чужденци от страни като ОАЕ, съобщи Financial Times.

Рийвс ще посети Вашингтон тази седмица, за да се опита да поправи отношенията на Великобритания с работещи хора, които пътуват в чужбина, допълни изданието.

Някои богати азиатски инвеститори преосмислят експозицията си към Дубай и връщат пари в Хонконг и Сингапур, а други се насочват към други страни за по-голяма диверсификация, казват запознати с въпроса източници.

Дубай привлече огромен брой европейци през последните години. Снимка: Bloomberg LP

Въпреки че чужденци и жители на страните от Персийския залив търсят убежища в Европа за кратък, среден или дълъг срок, малка е вероятността за голям отлив на капитали от Персийския залив, особено към Швейцария. С малко изключения швейцарските банки не обслужват клиенти от региона, дори да имат офиси там, така че парите им вече са на сигурно място в Швейцария. Гражданите на ОАЕ и други страни от Персийския залив също са подложени на силен политически натиск да не изтеглят парите си.

В сравнение с няколко месеца по-рано това е рязка промяна за много градове в Близкия изток, които основно се възползваха от промените в данъчния режим във Великобритания за лица без постоянно местожителство, както и за онези, които търсеха начин да избегнат нарастващите данъци и проблемите със сигурността в родните си страни. Хедж фондове и други компании за финансови услуги също все по-често започваха дейност или разширяваха присъствието си в региона.

Засега признаците сочат, че връщането към нормалното ще отнеме известно време. Редица европейски авиокомпании, например, отказаха да възобновят полетите към региона и намекнаха за възможността да намалят услугите си, когато ги възобновят.

„Всички ще гледат към Испания, Италия, Португалия и Франция“, казва Мери Дюн, основателка на агенцията за недвижими имоти MPDunne. „Класическите дестинации, които загубиха битката с Дубай през последните години, сега ще се възползват“, допълва тя.