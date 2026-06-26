Всяка десета нова кола, продадена в Европа през май, е от Китай

Повече от една на всеки десет нови коли, продадени в Европа през май, са китайски, докато потребителите се насочват към модели, които предлагат по-добри характеристики за по-малко пари, съобщава Bloomberg.

Хибридите и плъгин хибридите, като MG S9, помогнаха на китайските автомобилни производители да спечелят 11% от европейския пазар през май, изчислява Dataforce. Китайските марки стоят зад близо една четвърт от всички продажби на нови хибридни автомобили, докато търсенето на изцяло електрически автомобили от Китай също се увеличава.

Китайските производители на автомобили „осъзнаха рано, че европейските потребители не са готови да преминат изцяло към електрически автомобили и адаптираха портфолиата си по-бързо от повечето западни утвърдени производители“, коментира Джулиан Литцингер, анализатор в Dataforce. „Най-мощният двигател обаче е стойността: китайските марки предлагат на потребителите значително повече автомобили за парите им“, добавя той.

В сравнение между модели на MG и Volkswagen, купувачите на произведения в Китай MG S9 спестяват пари и получават повече конски сили в сравнение с VW Tayron, като качеството се запазва.

Производители като BYD Co. и SAIC Motor Corp., чиято марка MG е ​​водеща по продажби в региона, агресивно навлизат в Европа като пазар за излишните обеми автомобили, които не намират купувачи в Китай. Въпреки големите отстъпки и бързото пускане на нови модели, продажбите в Китай рязко спадат, тъй като потребителските разходи се свиват под тежестта на жилищната криза и крехкия пазар на труда.

Европейският съюз (ЕС) се стреми да защити местните производители на автомобили като Volkswagen AG, Stellantis NV и Renault SA, въпреки че допълнителните мита, които започнаха да се прилагат през 2024 г., се отнасят само за вноса на изцяло електрически превозни средства от Китай. На фона на по-ниското мито за хибридите, доставките на тези видове автомобили изпреварват търсенето на превозни средства, задвижвани изцяло с батерии.

Ръстът при продажбите на хибриди помага на китайските марки да увеличат своя пазарен дял в Европа. Графика: Bloomberg

Китайските производители получават достъп до редица държавни субсидии в Китай, включително безвъзмездни средства, евтина земя и финансиране, които намаляват разходите им. Те също така могат да се възползват от държавна подкрепа в Европа. В Германия правителството стартира нова програма за стимулиране на превозни средства с нулеви емисии на стойност 3 млрд. евро. Освен за електрически превозни средства, субсидиите, които могат да достигнат до 6000 евро за домакинства с по-ниски доходи, се прилагат и за плъгин хибриди и автомобили с удължен пробег.

Китайските марки, по-специално MG и BYD, отчитат най-големия ръст в продажбите в Германия от въвеждането на субсидията.

Междувременно европейските производители все още се ориентират в прехода към електрически превозни средства. Повечето компании настояват за смекчаване на целите на ЕС за емисиите на въглероден диоксид.

Множество нови, силно конкурентни компании допълнително затрудняват европейските производители на автомобили. Високите разходи за енергия и труд, бавният вътрешен пазар, американските мита и намаляващите продажби в Китай свиват маржовете на печалба. Миналата седмица BMW AG заяви, че в резултат на това може да не реализира почти никаква печалба от производството на автомобили тази година.

Във Великобритания, която не налага специални мита върху вноса на китайски електромобили, марки като BYD, MG, Omoda и Jaecoo се разрастват бързо. Jaecoo 7 на Chery Automobile Co. се нареди на четвърто място по продажби в страната през май, което помогна за увеличаване на дела на китайските производители на автомобили до над 16%.

Тези марки вече се налагат и в Италия и Испания, като трупат популярност и на пазари като Франция и Германия.