Китай изпревари САЩ като водещ търговски партньор на Германия?

Китай изпревари САЩ като най-големия търговски партньор на Германия през първите осем месеца на 2025 г., като си върна първото място, тъй като по-високите мита натежаха върху германския износ към САЩ, сочат първоначални данни на Германския статистически институт, цитирани от Ройтерс.

Германският внос и износ към Китай е възлязъл на 163,4 млрд. евро от януари до август, а търговията със САЩ е достигнала 162,8 млрд. евро, сочат изчисления на Ройтерс.

САЩ са били водещият търговски партньор на Германия през 2024 г., като са сложили край на осемгодишната доминация на Китай. Промяната е станала в момент, когато Германия се стреми да намали зависимостта си от Китай, като Берлин посочва политическите различия и обвинява Пекин в несправедливи практики.

Американските мита се отразяват на германския износ

Митата са тласнали надолу германския износ към САЩ, който е спаднал със 7,4% през първите осем месеца на годината спрямо 2024 г. до 99,6 млрд. евро. През август износът към САЩ е намалял с 23,5% на годишна база, което показва, че тенденцията се ускорява.

„Няма съмнение, че американските мита и търговската политика са важна причина за спада на продажбите“, коментира Дирк Джандура, председател на Асоциацията за външна търговия BGA.

Джандура допълва, че американското търсене на класически германски износни стоки като коли, машини и химикали е намаляло.

С продължаващата заплаха от мита и по-силното евро германският износ към САЩ вероятно няма да се възстанови скоро, коментира Карстен Бржески, глобален ръководител на макроикономиката в ING.

Китайският внос към Германия нараства

Износът към Китай е намалял още повече от този към САЩ с понижение от 13,5% на годишна база до 54,7 млрд. евро през първите осем месеца на 2025 г.

За сметка на това вносът от Китай е нараснал с 8,3% до 108,8 млрд. евро.

„Възобновеният бум на вноса от Китай е притеснителен. Особено като се има предвид, че данните показват, че този внос идва при занижени цени“, отбелязва Бржески.

Той предупреждава, че това не само засилва германската зависимост от Китай, а и може да подложи на още по-голям натиск ключови промишлени отрасли, където Китай стана голям конкурент.

„В отсъствието на икономическа динамика у дома някои в Германия може да са смутени от промени на световните пазари“, коментира Саломон Федлер, икономист в компанията Berenberg.