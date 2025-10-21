Бундесбанк: Застаряваща Германия се нуждае от имигранти

Германия се нуждае от имигранти, за да поддържа икономическата си инерция и да компенсира демографския спад. Това заяви управителят на Германската централна банка (Бундесбанк) Йоахим Нагел.

„В повечето държави сме застаряващи общества и Германия е една от тези страни“, каза той в изказване от Ню Йорк, цитиран от Bloomberg. „Трябва да имаме имиграция в Европа, защото иначе губим много икономическа сила“, допълни той.

В изказване пред студенти от факултета по бизнес на Нюйоркския университет Нагел заяви още, че Германия „трябва да има тази отвореност, когато става въпрос за имиграция“.

„Знам, че това е много сложна политическа дискусия в крайна сметка, но моята институция, в моята роля – ще направя всичко, за да поставя голямо ударение върху това и ще кажа: „Е, нуждаем се от тази квалифицирана имиграция в Европа, в Германия и трябва да имаме отворени икономики, отворени страни, толерантни страни“, посочи гуверньорът.

Изказването му бе направено само часове след като канцлерът Фридрих Мерц отново засегна противоречиви изказвания от по-рано миналата седмица, които намекват, че в Германия има твърде много мигранти, в опит да се противопостави на крайнодесните настроения.

„Нямам какво да си взема обратно“ [като думи], каза Мерц в понеделник, попитан за коментарите си как изглеждат германските градове и защо правителството трябва да ускори депортациите.

Нагел, който в миналото не е отбягвал неудобни теми, заяви още, че ще направи всичко по силите си, за да покаже на политиците, че „се нуждаем от такава дискусия“. „Защото в противен случай изоставаме“, допълни той.