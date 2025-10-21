IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Бундесбанк: Застаряваща Германия се нуждае от имигранти

В Европа е необходима имиграция, иначе се губи много икономическа сила, заяви гуверньорът Йоахим Нагел

09:55 | 21.10.25 г. 1
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Йоахим Нагел. Снимка: Bloomberg L.P.
Йоахим Нагел. Снимка: Bloomberg L.P.

Германия се нуждае от имигранти, за да поддържа икономическата си инерция и да компенсира демографския спад. Това заяви управителят на Германската централна банка (Бундесбанк) Йоахим Нагел.

„В повечето държави сме застаряващи общества и Германия е една от тези страни“, каза той в изказване от Ню Йорк, цитиран от Bloomberg. „Трябва да имаме имиграция в Европа, защото иначе губим много икономическа сила“, допълни той.

В изказване пред студенти от факултета по бизнес на Нюйоркския университет Нагел заяви още, че Германия „трябва да има тази отвореност, когато става въпрос за имиграция“.

Свързани статии

„Знам, че това е много сложна политическа дискусия в крайна сметка, но моята институция, в моята роля – ще направя всичко, за да поставя голямо ударение върху това и ще кажа: „Е, нуждаем се от тази квалифицирана имиграция в Европа, в Германия и трябва да имаме отворени икономики, отворени страни, толерантни страни“, посочи гуверньорът.

Изказването му бе направено само часове след като канцлерът Фридрих Мерц отново засегна противоречиви изказвания от по-рано миналата седмица, които намекват, че в Германия има твърде много мигранти, в опит да се противопостави на крайнодесните настроения.

„Нямам какво да си взема обратно“ [като думи], каза Мерц в понеделник, попитан за коментарите си как изглеждат германските градове и защо правителството трябва да ускори депортациите.

Нагел, който в миналото не е отбягвал неудобни теми, заяви още, че ще направи всичко по силите си, за да покаже на политиците, че „се нуждаем от такава дискусия“. „Защото в противен случай изоставаме“, допълни той.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 10:31 | 21.10.25 г.
икономиката на германия йоахим нагел имиграция бундесбанк
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 11 rate down comment 3
khao
преди 2 часа
не, не се нуждае ... не ви ли писна да настъпвате една и съща мотика?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още