Активността при услугите в САЩ отчита най-големия си ръст за последните осем месеца

Активността в сектора на услугите в САЩ се разширява през октомври с най-бързите темпове от осем месеца насам, благодарение на бързото увеличение на новите поръчки, съобщава Bloomberg.

Индексът на услугите на Института за управление на доставките расте с 2,4 пункта през миналия месец до 52,4 пункта. Резултатът засенчва прогнозите на анкетирани от Bloomberg икономисти.

Индексът на поръчките скача с 5,8 пункта до едногодишен връх от 56,2 пункта. Индексът на бизнес активността, който е паралелен на индикатора за фабрично производство, се връща в зоната на разширяване, като се повиши с 4,4 пункта до 54,3 пункта.

Възстановяването на търсенето е съпроводено и от по-силно изразен инфлационен натиск. Въпреки това се отчита възможност за известно облекчение през следващите месеци.

Докладът за производството от понеделник предполага, че ценовият натиск за производителите продължава да отслабва - тенденция, която в крайна сметка може да се разпространи и върху доставчиците на услуги.

Докладът за услугите също така показа, че заетостта започва да се стабилизира. Индексът на групата се покачи до петмесечен връх от 48,2 пункта, което сигнализира, че заетостта се е свила, но с по-бавни темпове.

Отделни данни, публикувани в сряда от ADP Research, показват, че заетостта в американските компании се е увеличила през октомври за първи път от три месеца. Макар че това помага за смекчаване на опасенията от по-бързо влошаване на пазара на труда, скромното увеличение на заетостта е в съответствие с общото намаляване на търсенето на работна ръка.

Единадесет сектора на услугите се разширяват в САЩ през миналия месец, водени от хотелиерството и хранителните услуги, търговията на дребно и търговията на едро. Шест сектора се свиха междувременно.