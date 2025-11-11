Гърция планира да набере 8 млрд. евро от пазарите през 2026 г.

Гърция планира да набере до 8 млрд. евро от облигационните пазари през 2026 г., като ограничи емитирането, за да даде приоритет на изплащането на дълга, заяви запознат с въпроса източник, цитиран от Bloomberg.

Общата сума е малко по-висока от 7,5 млрд. евро, набрани от инвеститори през 2025 г. и е в унисон с предишни години. Сумата е достатъчно ниска, за да се спази националната цел за намаляване на заемите в абсолютни стойности, според източника, пожелал да остане анонимен, тъй като финансовият план за 2026 г. все още не е публикуван.

Гърция успя да възстанови публичните си финанси от дълговата криза, която преди десетилетие за малко да я извади от еврозоната. Комбинацията от фискална дисциплина, по-високо събиране на данъците и умерен икономически растеж превърна страната в една от малкото в Европа с положителен бюджетен баланс.

Дългът на Гърция продължава да намалява. Графика: Bloomberg LP

Правителството последователно осигурява достатъчно първични излишъци – мярката за приходите минус разходите без лихвените разходи, за да покрива разходите си по обслужването дълга и да изплаща дълговете си, като същевременно запазва стабилни парични резерви.

Официални представители смятат, че дълговете на Гърция ще се върнат до нивата преди спасителната помощ през 2025 г. и ще продължат да намаляват. Scope Ratings прогнозира миналата седмица, че страната ще успее да намали дълга си с още 23 процентни пункта като дял от БВП до края на това десетилетие.

Гърция все още е в капана на спасителната помощ, дължима от времето на дълговата ѝ криза. Правителството иска да изчисти напълно заемите си от първата такава програма десет години по-рано от планираното, което означава погасяване на най-малко 5 млрд. евро годишно до 2031 г., съобщи източникът.

Една от новите емисии през 2026 г. ще се отнася за 10-годишни облигации, съобщи запознатият източник. Въпреки че паричният резерв на Гърция в момента възлиза на около 46 млрд. евро, той вероятно ще се свие до края на годината до около 36 млрд. евро, подобно на нивото му в края на 2024 г., допълни източникът.

Напредъкът на Гърция в овладяването на публичните финанси е в рязък контраст с проблемите, пред които са изправени големи кредитополучатели като Франция, която има най-големия дефицит в Европа и все още не успява да постигне съгласие по бюджета.

Кредитни агенции отбелязаха постиженията на Гърция, като от 2023 г. всички големи рейтингови агенции възстановиха инвестиционния рейтинг на страната.

Миналия петък Scope повиши перспективата си за Гърция от ВВВ на положителна, като се позова на подобрената икономическа устойчивост, трайната фискална дисциплина и намаляването на дълга. Очаква се Fitch Ratings да направи евентуална актуализация в петък. В момента оценката ѝ е BBB-, въпреки че и тя е с положителна перспектива от май.