Гърция обяви мащабни данъчни облекчения за гражданите

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис обяви радикална реформа на данъчната система на страната на стойност 1,6 млрд. евро.

Промените са насочени към средната класа в страната, която беше най-засегната и още не се е възстановила напълно от годините на тежката дългова криза и фискални икономии, пише Bloomberg.

В годишната си реч, в която представи политическите приоритети на правителството си за следващата година, Мицотакис представи облекчения на подоходните данъци, особено за семейства с деца.

Семействата с четири и повече деца няма да плащат данък върху доходите върху първите 20 хил. евро годишен доход, предвиждат промените. Мярката е опит да се насърчи повишаване на ниската раждаемост в страната.

Кабинетът въвежда и допълнителни помощи за пенсионерите, повишава заплатите на служителите в сектора на сигурността и дипломатите и предоставя други данъчни облекчения.

Плановете целят да предложат облекчение на гражданите, обременени от нарастващите разходи за живот и все още ниските реални заплати.

Мицотакис е на власт от шест години, но анкетите показват, че популярността му е паднала под рейтинга му на изборите през 2023 г. Той планира да се кандидатира за трети мандат през 2027 г. и иска да покаже напредък по обещанията си за подобряване на доходите и живота на хората.

„Знам много добре, че високите цени са най-големият проблем“ и данъчната реформа е предназначена да се справи с това, коментира Мицотакис на Международния панаир в Солун.

Новите данъчни облекчения са възможни, защото бюджетът на Гърция е преизпълнен. Изненадващо неочакваният резултат от 2024 г. се очаква да се повтори тази година, тъй като мерките срещу укриването на данъци дават плодове. Предварителните оценки за 2025 г. показват, че Гърция отново ще надхвърли бюджетните си цели.

Мерките, предложени от правителството, включват още намаляване на подоходния данък за доходи между 40 хил. и 60 хил. евро годишно, освобождаване от данък върху доходите на младежи под 25 години с годишен доход до 20 хил. евро, намаляване на данъчната ставка за доходи от отдаване на имоти под наем.

Предвижда се също така данъкът върху недвижимите имоти на гърците от села с население до 1500 жители да се намали наполовина през 2026 г., а от 2027 г. нататък собствениците на такива имоти няма да плащат никакъв имотен данък.

Данъкът върху добавената стойност в отдалечени острови с малко население също така ще се свие с 30%.

„Най-добрият начин да се върне дивидентът от растежа към гражданите не е чрез помощи, а чрез данъчни облекчения“, подчертава Мицотакис.