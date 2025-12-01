Фабричната активност в САЩ се свива за девети пореден месец през ноември

Фабричната активност в САЩ се свива през ноември с най-бързия си темп за последните четири месеца, тъй като поръчките отслабват, което показва, че производителите се затрудняват да се измъкнат от периода на сътресения, съобщава Bloomberg.

Индексът на производството на Института за управление на доставките (ISM) се понижи с 0,5 пункта до 48,2 пункта. С това периодът на свиване за показателя се увеличава до девет поредни месеца.

Проучването показва, че производствената база на страната остава помрачена от несигурността при търговската политика и повишените производствени разходи. Индексът, отразяващ цените, плащани за материали, се повишава за първи път от пет месеца и е с около 8 пункта по-висок отколкото преди година.

Търсенето от страна на клиентите също е до голяма степен потиснато. Поръчките се свиват през ноември с най-бързите си темпове от юли.

Несигурността около американските мита е движеща сила при тези показания, тъй като клиентите отлагат поръчките поради липса на яснота около цените, изтъква Сюзън Спенс от ISM.

Индекси на фабричната активност в САЩ. Графика: Bloomberg

„Не виждаме нищо на хоризонта, което да показва положителна промяна, докато няма повече сигурност“, коментира тя.

Слабото търсене обяснява по-рязкото свиване на заетостта във фабриките миналия месец. Приблизително 25% от анкетираните съобщават за по-ниска заетост, като това е най-големият дял за тази група от средата на 2020 г.

Междувременно, индексът на производството се възстановява през ноември, нараствайки с най-бързия темп от четири месеца. Въпреки напредъка, производството от началото на годината остава неравномерно.

Единадесет производствени индустрии се свиват през ноември, водени от секторите на облеклото, дървообработването и хартията и текстила. Четири индустрии, включително компютърните и електронните продукти, отчитат ръст - най-малкият от година насам.