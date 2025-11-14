САЩ ще намалят митата по вноса от Швейцария до 15% след постигната сделка

САЩ и Швейцария постигнаха търговско споразумение за намаляване на митата върху швейцарските стоки от 39% на 15%, като Белият дом планира да обяви подробности по-късно през деня, заяви търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър, цитиран от Bloomberg.

Сделката осигурява дългоочаквано облекчение за Швейцария, която беше засегната от най-високата митническа ставка по вноса, наложена от администрацията на американския президент Доналд Тръмп на която и да е развита икономика.

В замяна Швейцария се е ангажирала да инвестира 200 млрд. долара в САЩ по време на мандата на Тръмп, включително 70 млрд. долара през следващата година, в индустрии като фармацевтиката и преработка на злато, изтъква Гриър.

Швейцария също така е обявила готовност да закупи повече търговски самолети на Boeing Co.

„По същество постигнахме споразумение с Швейцария. Така че ще публикуваме подробности за това днес на уебсайта на Белия дом“, заяви Гриър по време на интервю за CNBC.

Споразумението е кулминацията на продължила месеци усилена дипломация от страна на швейцарските правителствени служители и бизнес фигури, след като ключовите индустрии на страните, включително производство на часовници, машини и прецизни инструменти, бяха наказани от високите американски мита.

Гриър подчертава, че Швейцария „ще премести много производство тук, в САЩ, фармацевтични продукти, топене на злато, железопътно оборудване. Така че сме наистина развълнувани от тази сделка и от това какво влияние ще има тя за американското производство“.

Пробивът слага край на продължил месеци спор, започнал през август, когато Тръмп изненада Берн, като наложи 39% мито върху швейцарския износ, над два пъти по-висок налог от този, прилаган за Европейския съюз (ЕС). Ходът, който администрацията на Тръмп оправда като отговор на това, което по-рано тя определи като дефицит в търговията със стоки от 40 млрд. долара, изненада швейцарските представители.