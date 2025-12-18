Потребителските цени в САЩ са нараснали по-бавно от очакваното през ноември

Потребителските цени в САЩ са се повишили с по-слаб от очакваното темп през ноември, показаха данни от четвъртък. Това дава надежда на инвеститорите, че инфлационният натиск може да се охлади достатъчно, за да може паричната политика в страната да бъде облекчена повече, отколкото очаква Wall Street, предава CNBC.

Индексът на потребителските цени е нараснал с 2,7% на годишна база през миналия месец, сочи доклад на Бюрото по статистика на труда. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха повишение с 3,1%.

Основният измерител, който изключва волатилните цени на храните и енергоносителите, също е по-нисък от очакваното, като се е повишил с 2,6% на годишна база вместо с прогнозираните 3%.

Закъснелият доклад е първият, който обхваща периода на най-дългото спиране на работата на американската администрация в историята поради изтичане на финансирането. Бюджетната парализа наруши процеса на събиране на данни през този период и доведе до отмяна на публикуването на ценовия доклад за октомври. Първоначално се очакваше настоящите данни да бъдат публикувани на 10 декември.

Въпреки това инвеститорите внимателно ще анализират доклада, търсейки улики за бъдещите действия на Федералния резерв. По-рано този месец централната банка на САЩ намали основния си лихвен процент с 25 базисни пункта за трети пореден път.

„Умерените данни за индекса на потребителските цени ще засили фокуса на Фед върху защитата на пазара на труда“, заяви Том Лий, ръководител на отдела за проучвания във Fundstrat.

През септември индексът на потребителските цени се повиши с 3% на годишна база.